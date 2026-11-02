Reprodução/6 South Florida Flávio Bolsonaro e familiares chegam à Flórida

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicou uma nova carta nas redes sociais neste domingo (1º), na qual afirmou que não se arrepende de suas ações políticas e voltou a acusar o Judiciário brasileiro de perseguição. No documento, intitulado “Nota ao Brasil”, o parlamentar também criticou a TV Globo, justificou sua saída do país e anunciou que pretende conceder entrevistas a veículos de comunicação nacionais e internacionais.

“Não me arrependo de absolutamente nada do que fiz”, escreveu Flávio, que está no s Estados Unidos desde quarta-feira (28), após deixar o Brasil. Na publicação do X, o senador afirmou que não saiu do país por motivos pessoais, mas em defesa de uma causa política.

“Não saí do Brasil, saí pelo Brasil!”, declarou.

O parlamentar também questionou decisões judiciais tomadas contra ele e afirmou que foi intimado sobre medidas cautelares poucas horas depois da divulgação do resultado das eleições de 25 de outubro. Flávio classificou a situação como perseguição política e disse que não considera o processo judicial justo e imparcial.

Flávio critica Globo e fala sobre reportagem do Fantástico

Um dos principais pontos da nova manifestação foi a crítica à Rede Globo. Flávio afirmou que foi procurado por diferentes veículos de comunicação, entre eles a emissora, que teria oferecido uma entrevista exclusiva.

Segundo o senador, ele aceitou o convite sob a condição de que a conversa fosse exibida integralmente, sem cortes e sem restrições de assuntos. Contudo, a emissora teria decidido não prosseguir com a negociação.

“Pelo que tudo indica, o Fantástico deste domingo vai exibir uma longa reportagem a meu respeito, sem me dar o direito de resposta”, escreveu.

A reportagem foi exibida pelo programa neste domingo (1º) e apresentou detalhes sobre a saída do senador do Brasil, incluindo registros migratórios na Argentina, deslocamentos da família e a utilização de aeronaves particulares.

O advogado Frederick Wassef, que representa Flávio, apresentou o posicionamento da defesa ao programa. Ele afirmou que as informações sobre a viagem não eram oficiais ou confirmadas e negou que tenha ocorrido uma fuga.

Na carta, Flávio também afirmou que pretende conversar com grandes veículos nacionais e internacionais nos próximos dias, mantendo a exigência de entrevistas sem cortes e sem temas proibidos.

Fantástico revela detalhes da saída de Flávio do Brasil

A reportagem do Fantástico apresentou documentos da imigração argentina que registraram três entradas de Flávio Bolsonaro no país em um intervalo de aproximadamente 40 minutos, na noite de 27 de outubro.

Os registros foram feitos às 22h37, 22h40 e 23h11. O primeiro utilizou um passaporte italiano, enquanto os outros dois foram associados a documentos brasileiros. Segundo o programa, os registros com documentos brasileiros foram posteriormente cancelados.

A investigação também apurou a possibilidade de o senador ter utilizado uma aeronave particular ligada a empresas da família do advogado Willer Tomaz para chegar à Argentina. A hipótese é que Flávio tenha viajado de Brasília a Buenos Aires e, depois, seguido para Puerto Iguazú.

A defesa de Willer Tomaz negou que aeronaves dele ou de empresas vinculadas à família tenham transportado o senador ou seus familiares.

A mulher de Flávio, Fernanda Bolsonaro, e as duas filhas teriam feito outro trajeto. Segundo a reportagem, elas saíram de Brasília em um avião com destino a Cascavel, no Paraná, e seguiram de van até a fronteira com a Argentina.

O programa também identificou a presença de outras pessoas na operação, entre elas o advogado Roberto Jorge Alexandre, que já atuou na defesa de Jair Bolsonaro, e o israelense Menachem Boki Halevy.

Outro detalhe apresentado foi o custo do deslocamento aéreo até Miami. O empresário Luis Grande, ligado à companhia responsável pelo fretamento, informou que o voo custou US$ 150 mil, o equivalente a aproximadamente R$ 816.135,00 pela cotação atual de R$ 5,44 por dólar. O pagamento teria sido feito por um intermediário que mora nos Estados Unidos.

A reportagem ainda mostrou que a aeronave fez uma escala em Guayaquil, no Equador, antes de seguir para a Flórida, onde Flávio e a família desembarcaram na manhã de quarta-feira (28).

Primeira carta de Flávio Bolsonaro teve mudança de presidente para líder

A saída do senador do Brasil também foi acompanhada por uma polêmica envolvendo uma primeira carta divulgada nas redes sociais em 28 de outubro, já nos Estados Unidos.

Na versão inicial do documento, Flávio se apresentou como o “verdadeiro presidente eleito do Brasil”, apesar de ter sido derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições.

O texto contestava o resultado das urnas e fazia acusações de fraude eleitoral, mas não apresentava provas que sustentassem as alegações.

A repercussão levou a mudanças na publicação. Em uma versão posterior, o senador substituiu a expressão “verdadeiro presidente eleito” por “líder do Brasil”, além de alterar outros trechos em que se identificava como presidente eleito.

Uma análise da Folha de S.Paulo identificou pelo menos quatro versões do documento, com alterações também no brasão utilizado. Uma das primeiras versões trazia a inscrição histórica “Estados Unidos do Brazil”, denominação que deixou de ser utilizada oficialmente após a mudança para a grafia com “s”.

Na ocasião, Flávio afirmou que passaria a liderar a oposição brasileira a partir do exterior e agradeceu aos presidentes Donald Trump, dos Estados Unidos, e Javier Milei, da Argentina, pelo apoio que disse ter recebido.





Flávio está nos Estados Unidos após fugir do Brasil

A saída de Flávio Bolsonaro ocorreu na noite de terça-feira (27), dois dias após o segundo turno das eleições presidenciais. O senador deixou o país acompanhado da família e chegou a Miami na manhã seguinte.

A viagem aconteceu em meio a uma decisão do ministro A lexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a entrega dos passaportes do parlamentar à Polícia Federal, diante de uma avaliação de risco de saída do país em meio as investigações de lavagem de dinheiro e apostas, além do financiamento do filme "Dark Horse", sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, envolvendo Daniel Vorcaro.

A Polícia Federal também informou que não havia registro da saída de Flávio pelos postos oficiais de controle migratório brasileiros e passou a investigar as circunstâncias da viagem.

Na nova carta, o senador voltou a contestar as medidas judiciais e afirmou que está em um país onde pode manifestar livremente suas opiniões.

Ao final do documento, Flávio anunciou que pretende conversar com veículos de comunicação nacionais e internacionais. “Sem cortes, sem filtro. Quem quiser ouvir, ouvirá o que ninguém mais pode dizer estando no Brasil”, concluiu.

Confira a íntegra da carta

"Fui procurado por vários veículos nesta semana, inclusive pela Rede Globo, que me convidou para uma entrevista exclusiva. Aceitei com uma condição simples: que fosse exibida na íntegra, sem cortes e sem temas proibidos. A emissora preferiu não seguir adiante. Pelo que tudo indica, o Fantástico deste domingo vai exibir uma longa reportagem a meu respeito, sem me dar o direito de resposta. Se o maior grupo de comunicação do Brasil está com MEDO, não tem a menor condição moral de me julgar ou tentar destruir minha reputação.

Não saí do Brasil, saí pelo Brasil! Sonhei com a mudança do nosso país para melhor e, no domingo, apenas sete minutos após o anúncio do resultado das eleições já havia uma decisão judicial com medidas cautelares contra mim, com base em mentiras.

Doze horas depois e no meio da rua, fui intimado do início da perseguição, ao deixar a casa do Presidente Bolsonaro. Tudo diante do olhar lacrimejado de um pai, com comorbidades, que está condenado a mais de 27 anos de prisão – sem ter cometido crime algum – e que já sofre pela distância de outro filho que não vê há mais de um ano e meio, em função da perseguição ilegal e arbitrária que também sofre.

Isso não é democracia e está muito longe de ser um processo judicial justo e imparcial.

Ao menos estou num país onde posso manifestar livremente minha opinião, não serei alvo de um juiz que acordou com vontade de fazer o mal e enviou a sua polícia à minha casa para revirar as calcinhas das minhas filhas na gaveta.

Fui candidato à Presidência enfrentando todo um sistema que quer as coisas continuem como estão no Brasil: ótimas para eles, mas muito piores para você. Não me arrependo de absolutamente nada do que fiz e deixo uma reflexão: “Não há remédio eficaz no Brasil para cessar violações a Direitos Humanos.”(Cristiano Zanin, em 7/Ago/2016).

Nos próximos dias, vou conversar com grandes veículos nacionais e internacionais. Sem cortes, sem filtro. Quem quiser ouvir, ouvirá o que ninguém mais pode dizer estando no Brasil."