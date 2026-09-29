Grenoble Alpes Métropole/L. Frangella Placa azul com losango branco indica faixa exclusiva para veículos com certas quantidades de passageiros

Quem dirige pela França pode encontrar uma placa de trânsito quadrada azul com um losango branco no centro. A sinalização indica que aquela faixa é reservada para determinados veículos e pode até render multa para quem não seguir as regras.

Como regra geral, podem usar a via os veículos de transporte público, táxis e carros com pelo menos duas pessoas, contando o motorista.

Em alguns trechos, a exigência da placa pode ser ainda maior. A faixa pode ser destinada a veículos com pelo menos três ocupantes. Nesses casos, uma placa complementar informa a regra com a indicação "3+".

Também podem circular pelo espaço veículos de transporte por aplicativo ou serviços semelhantes que estejam levando pelo menos um passageiro.

As motocicletas podem usar a faixa quando circulam entre as filas de carros ou quando transportam duas pessoas, conforme as condições para o trecho.

Também podem existir autorizações específicas para veículos de emergência, forças de segurança e alguns veículos para transporte de pessoas com deficiência.

Já caminhões com mais de 3,5 toneladas que estejam transportando mercadorias não podem usar a faixa enquanto ela estiver funcionando.

Reprodução/Cerema Placa indica faixa exclusiva para veículos com mais de um ocupante





Quando a regra vale

A regra ainda pode mudar conforme o local. Por isso, o motorista precisa observar sempre as placas e os painéis instalados na via.

Uma das características do sistema é que algumas faixas só funcionam em certos horários. Quando o período termina, elas voltam a ser liberadas para todos os veículos.

Por isso, não basta observar se existe uma faixa com o losango branco. O motorista também precisa verificar se o símbolo está aceso e quais horários aparecem nas placas e nos painéis.

Em alguns locais, a faixa pode funcionar durante todo o dia. Nesses casos, além da sinalização vertical, um losango pode ser pintado no asfalto para lembrar que aquele espaço possui regras diferentes das demais faixas.





Como funciona em Paris?

Uma das faixas com esse sistema foi instalada no lado esquerdo do boulevard périphérique, grande via que contorna a capital francesa. O funcionamento começou de forma experimental em 03 de março de 2025.

Nesse trecho, a faixa é reservada de segunda a sexta-feira, das 07h às 10h30 e das 16h às 20h. Fora desses períodos, ela fica liberada para todos os veículos.

A restrição não vale nos feriados. Além disso, a autoridade de trânsito local pode desativar a faixa em situações específicas, como acidentes, eventos ou períodos de pouco movimento.

Motoristas que utilizam a faixa sozinhos durante o horário de funcionamento podem ser multados em 135 euros (cerca de R$ 800). A cobrança começou em 02 de maio de 2025, após um período inicial de orientação aos motoristas.

Além do anel viário de Paris, experiências semelhantes começaram em 3 de março de 2025 em trechos das rodovias A1 e A13.