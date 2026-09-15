Imagem gerada por IA - iG Placas inusitadas: cuidado com a queda de vacas

Quem dirige em outro país pode reconhecer facilmente um PARE ou uma placa de limite de velocidade, mas nem toda sinalização é tão familiar. As estradas recebem avisos criados para problemas particulares das respectivas regiões, que muitas vezes não são cogitados pelos motoristas. Dessa forma, surgem placas alertando sobre alces no Canadá, avisando sobre a presença de gado livre em áreas rurais e advertindo sobre migrantes cruzando rodovias perto da fronteira entre o México e os Estados Unidos. Vistas isoladamente, a maioria dos sinais parece brincadeira, mas todas têm um contexto específico.

Conheça placas de trânsito que fogem do comum

Imagem gerada por IA - iG Placas inusitadas: alce atravessando a rua





Travessia de alces: encontrada principalmente no Canadá, a sinalização alerta para alces atravessando a pista. Além de enormes, os maiores cervídeos do mundo podem aparecer com pouca iluminação e surpreender o motorista, provocando acidentes fatais.

Imagem gerada por IA - iG Placas inusitadas: travessia de famílias





Travessia familiar: a silhueta de um homem, uma mulher e uma criança correndo já foi comum nas estradas da Califórnia, nos Estados Unidos, perto da fronteira com o México. O objetivo era chamar atenção para a travessias de migrantes, que acontecia com frequência na região. Atualmente, porém, tais sinalizações caíram em desuso.

Imagem gerada por IA - iG Placas inusitadas: zumbis na pista





Zumbis à frente: a placa inusitada nasceu de invasões de hackers a painéis digitais das rodovias. Os equipamentos, inicialmente usados para avisos de trânsito, já exibiram a frase “Zombies Ahead” depois de serem adulterados nos Estados Unidos.

Imagem gerada por IA - iG Placas inusitadas: limite de velocidade de 12 milhas e meia por hora





12 ½ milhas por hora: limites fracionados são raríssimos, mas há registros no interior dos Estados Unidos estabelecendo velocidade máxima equivalente a 20,5 quilômetros por hora. A placa se tornou curiosa justamente porque foge dos valores arredondados vistos normalmente nas ruas.

Imagem gerada por IA - iG Placas inusitadas: cuidado com a queda de vacas





Risco de vacas despencando: em áreas montanhosas de alguns países da Europa, a sinalização mostra uma vaca caindo de uma encosta. Há locais em que o gado de fato circula acima da rodovia, com registros de acidentes após a queda dos bovinos.

Imagem gerada por IA - iG Placas inusitadas: caminho para o Bunker Nuclear





Bunker nuclear: perto do condado de Essex, na Inglaterra, uma placa indica o caminho para o antigo abrigo nuclear de Kelvedon Hatch, construído durante a Guerra Fria, em 1953.

Imagem gerada por IA - iG Placas inusitadas: cuidado com o gado solto





Cuidado com o gado solto: comum em áreas rurais, a placa informa que animais podem estar na estrada ou cruzá-la. À noite, a visibilidade reduzida torna o aviso ainda mais importante.

Imagem gerada por IA - iG Placas inusitadas: cuidado com surpresas





Surpresas à frente: algumas sinalizações evitam especificar o risco e simplesmente avisam que algo inesperado pode aparecer no trajeto, como pedregulhos, animais ou outros obstáculos.



