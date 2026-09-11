Placa de trânsito com raio no meio indica perigo de cabos elétricos na via
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Placa de trânsito com raio no meio indica perigo de cabos elétricos na via

Uma  placa triangular com o desenho de um raio chamou a atenção nas redes sociais por indicar um perigo que pode passar despercebido pelos motoristas, que é a presença de cabos elétricos sobre ou próximos à via. O sinal foi destacado em uma publicação na Índia e levantou dúvidas sobre o significado do símbolo e sobre a existência de uma placa semelhante no Brasil.

O sinal é utilizado para alertar os usuários da estrada sobre a possibilidade de encontrar fios ou cabos suspensos, especialmente em situações em que eles estejam baixos, rompidos ou possam representar risco para veículos. A queda de um cabo sobre um automóvel pode provocar acidentes e até incêndios.

A lógica da sinalização é simples, já que o raio dentro do triângulo funciona como um aviso de risco elétrico, o que permite que o motorista reduza a velocidade e redobre a atenção antes de chegar ao ponto de perigo.

O que significa a placa com um raio

A placa mostrada pelo veículo indiano é uma sinalização de advertência. Seu objetivo não é estabelecer uma regra de circulação, mas informar antecipadamente que existe uma situação potencialmente perigosa no trecho.

Nesse caso, o símbolo do raio está relacionado à possibilidade de encontrar fiação elétrica aérea ou cabos que possam estar em uma altura perigosa para veículos.

O alerta é especialmente importante para caminhões, ônibus e outros veículos altos. Um cabo que esteja solto ou tenha caído sobre a pista pode entrar em contato com a carroceria e criar uma situação de risco.

Por isso, ao encontrar fios caídos ou atravessando a via, o motorista não deve tentar passar por baixo ou tocar no cabo. A orientação mais segura é manter distância e acionar os serviços responsáveis.

Existe essa placa no Brasil?

O símbolo mostrado na Índia não corresponde, pelo que consta no sistema oficial brasileiro de sinalização, a uma placa padrão idêntica para esse aviso.

No Brasil, a sinalização vertical é regulamentada pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), e as placas de advertência estão reunidas no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume II. A própria Senatran mantém o manual atualizado em sua página oficial.

Isso significa que uma placa encontrada em outro país não deve ser automaticamente interpretada como parte da sinalização oficial brasileira. Formato, cores e símbolos podem mudar de acordo com a legislação de cada local.

O sistema brasileiro utiliza placas de advertência para indicar diferentes situações de risco, como curvas, cruzamentos, animais na pista, obras, passagem de pedestres e outras condições que exigem atenção do condutor.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) também determina que a sinalização instalada em rodovias siga os parâmetros dos manuais do Contran, inclusive em relação à forma, à diagramação, às cores e ao posicionamento das placas.

Por que fios baixos ou caídos são perigosos?

Cabos elétricos próximos ao solo podem representar risco tanto para motoristas quanto para pedestres. Além do contato direto, existe a possibilidade de a estrutura estar energizada mesmo quando não há sinais aparentes.

Em uma situação desse tipo, tentar afastar o fio com as mãos, com objetos ou mesmo com partes do veículo pode provocar uma descarga elétrica.

O risco também aumenta quando o cabo fica sobre a pista. Um motorista pode não perceber a fiação a tempo, principalmente à noite ou em condições de chuva e baixa visibilidade.

Outro problema ocorre quando um fio atinge um veículo de grande porte. Caminhões e ônibus, por terem maior altura, podem entrar em contato com cabos que estejam suspensos acima da pista.

O que fazer se encontrar um fio caído na estrada?

A recomendação é não se aproximar do cabo e evitar passar pelo local quando houver possibilidade de contato.

Se o fio estiver sobre a pista, o motorista deve reduzir a velocidade com segurança, manter distância e, se possível, sinalizar a situação para evitar que outros veículos se aproximem.

Também é importante acionar a concessionária de energia ou os serviços de emergência responsáveis pela região. Em caso de risco imediato, a orientação é procurar ajuda das autoridades.

A atenção é necessária porque não é possível determinar apenas visualmente se um cabo está energizado.

Placas podem mudar de um país para outro

A dúvida causada pelo sinal indiano também mostra por que é importante conhecer a sinalização do país onde se está dirigindo.

Embora muitos símbolos tenham significados semelhantes internacionalmente, cada país possui regras próprias para a elaboração e instalação das placas.

No Brasil, o Contran estabelece um conjunto específico de padrões para a sinalização viária. Atualmente, a Senatran disponibiliza nove volumes do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, incluindo o dedicado exclusivamente à sinalização vertical de advertência.


Assim, uma placa triangular com raio pode ter uma função clara na Índia, mas não deve ser tratada como uma placa oficial brasileira sem verificar o padrão nacional.

A principal mensagem para o motorista, independentemente do país, é a mesma. Diante de fios baixos, rompidos ou caídos sobre uma estrada, é preciso reduzir o risco, manter distância e evitar qualquer contato com a fiação.

    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/2026-09-11/placa-de-transito-com-raio--saiba-o-significado.html
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