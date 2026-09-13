Reprodução Placa circular azul com um "X" vermelho indica zona de proibido parar 24 horas

Uma placa circular azul com um "X" vermelho confunde muitos motoristas sobre o seu real significado. O símbolo, frequentemente visto pelas rodovias do Reino Unido, indica que, no local, é proibido parar em qualquer horário.

O símbolo é aplicado em trechos de vias expressas 24 horas, onde estacionar o veículo poderia resultar em trânsito ou acidentes.

O que significa a placa com um "X" vermelho

A placa mostrada é uma sinalização de regulamentação. Seu objetivo não é informar sobre uma possível situação de risco, mas sim determinar uma regra na qual o condutor é obrigado a seguir.

O sinal, diferentemente de outras restrições válidas por um período específico, proíbe parar no local independentemente do motivo. Isso inclui:

Buscar ou deixar passageiros

Conferir instruções ou o GPS

Atender uma ligação

Aguardar alguns instantes dentro do carro

A única exceção são situações emergenciais.

Por que a placa confunde?

Um dos motivos de tanta confusão é a existência de outras placas parecidas espalhadas pelo território britânico.

Por exemplo, um círculo azul com apenas uma linha diagonal aponta que é proibido esperar ou estacionar, mas é permitido parar para embarque ou desembarque.

Já a que possui um "X" vermelho, não permite nem deixar ou pegar o passageiro rapidamente.

Caso a restrição imposta seja descumprida, o motorista pode levar uma multa ou infração.

Essa placa existe no Brasil?

O modelo com um "X" vermelho em si, não consta no sistema brasileiro de trânsito.

Por outro lado, há uma placa com a mesma função. No caso do Brasil, a "Proibido Parar e Estacionar" é circular com um "E" no centro e um "X" vermelho, indicando que não se pode parar no local de nenhuma forma.

*Estagiária sob supervisão



