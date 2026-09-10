Reprodução Estrutura da placa PR mostra quilômetro, rota e trecho da via

Quem viaja pelas rodovias da Colômbia pode se deparar com uma placa estreita, verde e cheia de números na lateral da estrada. Diferente dos sinais usados para indicar limites de velocidade, curvas ou outras regras de circulação, ela tem uma função mais específica de informar exatamente onde o motorista está na rodovia.

No alto do sinal aparece a inscrição “Pr”, acompanhada por números dispostos verticalmente e outro código na parte inferior. À primeira vista, a combinação pode parecer difícil de interpretar, mas cada informação corresponde a uma parte da localização do trecho.

O sinal é identificado como SI-04 – Poste de Referência e integra o sistema de sinalização informativa da Colômbia. Ele utiliza a referência quilométrica junto com dados da rota e do trecho para identificar um determinado ponto da rede rodoviária.

O que significam os números da placa?

A placa funciona como uma espécie de endereço da própria estrada. Como as rodovias atravessam áreas rurais e podem passar por longos trechos sem ruas ou endereços convencionais, a combinação de números permite determinar com maior precisão a localização de um ponto.

A leitura básica do sinal é feita da seguinte maneira:

“Pr” identifica o Poste de Referência;

os números maiores indicam a referência quilométrica daquele trecho;

o código na parte inferior identifica o segmento da rodovia;

os primeiros dígitos desse código estão relacionados à rota;

o conjunto de informações permite localizar o ponto dentro da rede viária.

Assim, a placa não está indicando uma velocidade máxima nem uma proibição. Ela serve principalmente para identificação e localização.

Para que serve a placa?

A principal utilidade do sistema é permitir que um ponto específico da estrada seja identificado mesmo em locais onde não existem referências como estradas rurais, número de rua, bairro ou endereço.

Isso pode ser importante, por exemplo, quando um motorista precisa informar onde está após uma pane mecânica ou acidente. Em uma rodovia extensa, dizer apenas o nome da estrada pode não ser suficiente para indicar o ponto exato.

Com a referência mostrada na placa, é possível fornecer à assistência ou às autoridades informações mais precisas sobre a localização.

Por isso, o sinal pode ser especialmente útil em situações de emergência ou quando é necessário localizar rapidamente um veículo parado em um trecho remoto.

Onde o sinal é usado na Colômbia?

O SI-04 é previsto principalmente para vias rurais, além de poder aparecer em ambientes suburbanos e em travessias urbanas.

Nas rodovias de pista dupla, a sinalização deve ser instalada a cada 1 quilômetro, no lado direito do sentido em que a quilometragem aumenta.

O sistema também está relacionado aos dados utilizados para organizar a rede rodoviária colombiana. Informações como referência inicial, referência final, rota, trecho e setor ajudam a identificar diferentes segmentos das estradas.

Existe uma placa parecida no Brasil?

O Brasil também utiliza sistemas de identificação quilométrica das rodovias, com informações que permitem saber em qual estrada o motorista está e em que ponto da progressão quilométrica se encontra.

No entanto, a aparência é diferente do modelo colombiano. Enquanto a placa SI-04 utiliza o “Pr”, a quilometragem e um código relacionado à rota e ao trecho, a sinalização brasileira segue outro padrão visual e apresenta informações como a identificação da rodovia e o quilômetro correspondente.

Reprodução Placa no Brasil identifica a rodovia e a quilometragem





A finalidade é semelhante, já que facilita a localização de um ponto específico da estrada, principalmente em casos de pane nos veículos e acidentes.

Por que a placa parece ter tantos números?

A quantidade de números está relacionada justamente à necessidade de transformar uma localização em uma informação objetiva.

Em uma cidade, um endereço pode ser formado por nome de rua e número. Entretanto, em uma rodovia esses elementos nem sempre existem. Por isso, sistemas de referência utilizam a quilometragem e códigos que identificam a estrada e seus diferentes segmentos.

É dessa combinação que vem a aparência incomum da placa verde, visto que cada número cumpre uma função dentro do sistema de localização.

Como usar a informação em uma emergência

Se o motorista precisar informar a localização do veículo, a placa pode ajudar a fornecer uma referência mais precisa. O ideal é observar o sinal somente quando houver condições seguras e, então, transmitir:

o número do PR mais próximo;

o código do trecho indicado na parte inferior;

o sentido da viagem;

algum ponto de referência próximo, como ponte, acesso ou entroncamento.

Dessa forma, a placa verde deixa de ser apenas uma sequência de números aparentemente aleatória e passa a funcionar como uma identificação do ponto da rodovia.





O significado da placa verde está justamente na sua função de localização. O Poste de Referência SI-04 reúne informações de quilometragem, rota e trecho para indicar onde determinado ponto está dentro da rede rodoviária colombiana.

Para o motorista, entender o sinal pode ser útil principalmente em viagens por áreas afastadas, onde referências tradicionais são escassas. Em uma situação de emergência, aqueles números podem ajudar a transformar um trecho isolado da estrada em uma localização que pode ser comunicada com maior precisão.