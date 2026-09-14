Reprodução Placas com bordas amarela existem? Entenda o significado

Se você já reparou que algumas sinalizações de trânsito possuem bordas com uma cor amarela chamativa, você não olhou errado e não significa que a placa está com defeito. Essa estratégia é comumente usada em lugares com maiores riscos de acidentes, e que requerem muito mais atenção do motorista.

No Brasil, placas contornadas com outra cor não são encontradas com tanta facilidade. As sinalizações que possuem bordas fluorescentes podem ser facilmente vistas em vias na Europa, onde o clima pode ser um agravante para a baixa visibilidade do condutor.

Qual o objetivo da borda amarela

Assim, as bordas amarelas podem ajudar a destacar melhor a funcionalidade da placa e o aviso que ela passa. Por exemplo, a placa triangular com fundo branco e borda vermelha da foto indica que há uma curva com bifurcação a frente, um trecho que exige muito cuidado ao cruzar.

O fundo amarelo quadrado, conhecido como yellow backing board, é utilizado para destacar a placa em lugares com fundos escuros, por exemplo, uma estrada coberta por vegetação, ou em outros cenários visualmente complexos, como em trechos com neblina ou neve.

Significado

O fundo amarelo indica que o motorista deve prestar mais atenção na mensagem que a placa tenta transmitir e que a sinalização sozinha não pôde cumprir seu papel, então ver uma indica que diversos acidentes já ocorreram naquela área e as pessoas não estão tomando cuidado o suficiente.

Casos onde o fundo fluorescente é utilizado

A borda chamativa não é a primeira ação que os órgãos de trânsito fazem para melhorar a sinalização do local. Quando há registros de acidentes mesmo com avisos, as autoridades buscam aumentar o tamanho das placas para torná-las mais relevantes.

Divulgação Semáforos com borda amarela na capital de São Paulo





Caso não funcione, os agentes verificam se a sinalização está mal posicionada, normalmente em um local de visualização obstruída por folhagem, por exemplo. Se os critérios forem atendidos, o fundo quadricular amarelo, normalmente com material reflexivo para chamar atenção, passa a ser considerado para o local.

Porém, os órgãos de trânsito internacionais buscam tomar cuidado para não exagerar no uso de bordas amarelas, afinal, seu efeito para os motoristas pode ser diminuído e se torna desimportante. Além disso, é importante também tomar cuidado quanto ao uso da fluorescência, pois ela pode distrair o condutor e se tornar um empecilho à segurança.

No Brasil

O caso no Brasil pode não ser comumente visto, mas se você frequenta avenidas movimentadas na cidade de São Paulo, já reparou que, desde o ano passado, alguns semáforos adotam bordas pintadas de amarelo.

A tecnologia não é apenas estética, e sim ajuda a aumentar a segurança no trânsito. De acordo com a Prefeitura de São Paulo, os “semáforos inteligentes” com moldura amarela servem para modernizar a sinalização nas vias da capital paulista.

A estratégia vem ganhando força desde 2023 e tem como objetivo aumentar a visibilidade dos semáforos para os condutores em situações de risco, como chufa forte, sol intenso ou baixa visibilidade.

*Estagiária sob supervisão



