Reprodução Placa de trânsito em formato de T

Nas redes sociais os motoristas britânicos foram alertados sobre uma placa de trânsito que costuma gerar dúvidas até entre condutores experientes. O sinal, de fundo azul e formato quadrado, aparece na entrada de vias que não têm continuidade e pode ser confundido com indicações de cruzamento ou até de entrada proibida.

A explicação foi dada por Annie Winterburn, instrutora de direção credenciada que reúne cerca de 1,2 milhão de seguidores no TikTok. Segundo ela, algumas pessoas interpretam o desenho como um cruzamento em “T”, enquanto outras acreditam que a placa indica que a entrada na rua é proibida.

Entretanto, a especialista explicou que o sinal simplesmente informa que a via termina adiante. Ou seja, quem entrar nela poderá precisar fazer uma manobra para retornar ao caminho de origem. A placa citada pela especialista é utilizada no Reino Unido.

Existe placa parecida no Brasil?

O Brasil também possui sinalização específica para indicar que uma via não tem continuidade. O Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito estabelece a placa A-45, chamada “Rua sem saída”.

De acordo com o manual do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), o sinal deve advertir o motorista sobre a existência de uma via sem continuidade. A orientação é utilizar a placa na entrada de ruas que não têm ligação com outras vias e nas quais o condutor precisará fazer uma manobra de retorno para voltar à rua de origem.

A principal diferença está no desenho. No Brasil, a A-45 é uma placa de advertência em formato de losango, com fundo amarelo e elementos na cor preta. O modelo também pode trazer a indicação “RUA SEM SAÍDA”, deixando explícito o motivo do alerta.

Reprodução Placa de rua sem saída no Brasil





Apesar de terem a mesma finalidade, a placa britânica e a brasileira não são visualmente iguais.

O que significa a placa no Reino Unido

No caso apresentado por Annie, o sinal tem um formato quadrado e apresenta elementos que podem lembrar uma letra “T”. É justamente essa aparência que, segundo a instrutora, contribui para a confusão.

Ela explicou que a placa não significa “entrada proibida”. No sistema britânico, esse tipo de proibição é representado por outro padrão de sinalização.

Também não se trata de uma indicação convencional de cruzamento em “T”. Segundo a especialista, sinais que alertam para cruzamentos seguem outro formato dentro do sistema de sinalização britânico.

A mensagem principal é de que a rua à frente não terá continuidade para outra via. Quem entrar pode chegar ao final do trajeto e precisar retornar pelo mesmo caminho.

Como funciona a placa brasileira

No Brasil, a função é semelhante, mas a sinalização segue o padrão definido pelo Contran.

A A-45 deve ser instalada na entrada de uma via sem interligação com outras ruas quando os veículos que entrarem nela precisarem fazer uma manobra de retorno para voltar à via de origem. O manual determina que a posição deve favorecer a visibilidade do condutor e prevê a possibilidade de instalação dos dois lados da via.

A existência desse tipo de sinalização é especialmente útil em locais desconhecidos. Sem o aviso, um motorista pode entrar na rua acreditando que conseguirá atravessar para outra região e só perceber que o caminho termina depois de percorrer parte do trajeto.

Além de evitar deslocamentos desnecessários, a informação pode impedir que veículos maiores, como caminhões e ônibus, entrem em locais nos quais uma manobra de retorno seja difícil.

Placa de rua sem saída é diferente de entrada proibida

Uma confusão semelhante à relatada no Reino Unido pode acontecer quando o motorista associa apenas o desenho da placa ao significado, sem considerar o padrão de sinalização.

No Brasil, a placa de rua sem saída é de advertência, enquanto as placas de regulamentação possuem características próprias e são usadas para estabelecer proibições, obrigações ou restrições aos condutores.

Por isso, identificar o formato e a categoria da sinalização é importante para interpretar corretamente a mensagem.

A orientação vale principalmente para quem está estudando para a prova da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), já que conhecer os diferentes tipos de placas faz parte da formação dos condutores.





Qual é a diferença entre as placas?

Reino Unido: a placa citada pela especialista informa que a via não tem continuidade e utiliza um desenho quadrado.

Brasil: a placa A-45 indica “Rua sem saída” e segue o padrão de advertência, com formato de losango.

Função: nos dois casos, o objetivo é avisar que o motorista não poderá seguir pela via até encontrar outra rua e poderá precisar retornar.

Assim, a placa que viralizou entre motoristas britânicos não é exatamente igual à encontrada no Brasil, mas o conceito existe nos dois países para avisar previamente que determinada rua termina e não oferece uma saída para outra via.