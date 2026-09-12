Reprodução Placa triangular branca com um ponto preto no centro alerta sobre áreas de risco nas estradas do Reino Unido e da Irlanda

Uma placa triangular branca com um ponto preto no centro vem chamando atenção nas redes sociais. Sem letras ou outros desenhos, o sinal é utilizado no Reino Unido e na Irlanda para indicar locais da via em que frequentemente ocorrem acidentes graves.

O símbolo, que leva o nome de Accident Black Spot, busca alertar motoristas para que redobrem a atenção naquele ponto específico, devido ao seu histórico de ocorrências.

O que significa a placa com um ponto preto no meio

A placa mostrada é uma sinalização de advertência, criada em 1955 pelo Ministério dos Transportes britânico.

O sinal não representa um perigo visível na pista, mas sim um alerta geral para todos os veículos de que é preciso reduzir a velocidade.

A ideia era simples, destacar visualmente áreas críticas para o governo e os motoristas prestarem mais atenção naquele local.

Existe essa placa no Brasil?

Esse modelo com um "ponto preto" no centro não existe no Brasil.

As placas do sistema brasileiro de sinalização que mais se aproximam são as amarelas triangulares, utilizadas para indicar diferentes situações de risco, como curvas, cruzamentos, animais na pista, obras, passagem de pedestres e outras condições que exigem atenção do condutor.

No entanto, não há uma específica que indique as regiões com maior número de acidentes.

Por isso, uma placa encontrada em outro país não deve ser automaticamente interpretada como parte da sinalização oficial brasileira. Formato, cores, objetivos e símbolos podem mudar conforme a legislação de cada território.

*Estagiária sob supervisão



