Matthias Balk/dpa A placa de trânsito que só existe 13 vezes na Alemanha

Uma placa de trânsito com aparência incomum chama a atenção de quem passa por determinadas rodovias da Alemanha. Com cerca de 70 centímetros e um padrão formado por círculos, triângulos e quadrados, a sinalização pode parecer um aviso para os motoristas, mas não é.

Existem 13 placas desse modelo, chamadas de Landmarkenschilder, instaladas na região da Baviera. E há uma curiosidade ainda maior, já que os motoristas podem ignorá-las, uma vez que elas não têm uma função destinada aos condutores humanos.

A sinalização foi desenvolvida para ajudar veículos automatizados e sistemas de direção autônoma a identificar com precisão o ponto em que estão na estrada.

Para que serve a placa de trânsito?

As placas funcionam como uma espécie de ponto de referência visual para veículos equipados com tecnologia de direção automatizada.

Quando um carro de testes passa diante de uma delas, câmeras e sensores conseguem reconhecer o padrão existente na placa. O computador do veículo cruza essa informação com outros dados para determinar sua posição na estrada.

Segundo informações divulgadas sobre o projeto, o sistema permite identificar tanto a posição longitudinal quanto a transversal do veículo, contribuindo para uma localização extremamente precisa.

Os desenhos aparentemente aleatórios não precisam fazer sentido para uma pessoa. Eles foram projetados para serem identificados pelos equipamentos eletrônicos dos veículos.

Onde estão as 13 placas?

As sinalizações estão concentradas na Baviera, no sul da Alemanha.

Elas podem ser encontradas na A9, entre Pfaffenhofen e o entroncamento de Holledau, além de um trecho da A93, que segue em direção a Regensburg até a saída de Wolnzach. As placas ficam aproximadamente 2,5 quilômetros umas das outras.

O local faz parte do chamado Campo de Testes Digitais da Autobahn (DTA), criado para permitir o desenvolvimento e a avaliação de tecnologias relacionadas ao trânsito conectado e à condução automatizada.

Por que os motoristas podem ignorar a placa?

Apesar de estar instalada às margens da rodovia, a sinalização não funciona como uma placa convencional da legislação de trânsito.

Ela não determina limite de velocidade, não indica uma obrigação, não proíbe uma manobra e não fornece uma orientação que o motorista precise seguir.

Por isso, quem passa pelo local em um veículo convencional não precisa fazer nada ao encontrar uma dessas placas.

O desenho também foi feito para não se parecer com os sinais tradicionais da legislação alemã, justamente para evitar que o motorista confunda a referência tecnológica com uma regra de trânsito.

As placas são uma espécie de "GPS" para carros autônomos?

A comparação ajuda a entender a função, mas não significa que elas substituam o GPS.

As placas fornecem pontos físicos de referência que podem ser reconhecidos pelas câmeras dos veículos. Essas informações podem ser combinadas com sensores, mapas digitais e outros sistemas de localização.

A vantagem é oferecer uma referência adicional para que o automóvel saiba com maior precisão onde está.

A tecnologia faz parte de uma estratégia maior para desenvolver veículos capazes de interpretar o ambiente, localizar-se na via e executar tarefas de condução com menor necessidade de intervenção humana.

Existem placas iguais em outros países?

As 13 placas citadas nesse caso são específicas do projeto alemão e estão concentradas na Baviera. Não há indicação de que esse mesmo modelo de Landmarkenschild esteja instalado em outros países.

Contudo, isso não significa que a Alemanha seja o único país a desenvolver infraestrutura para veículos autônomos.

Outros países também mantêm áreas de testes para direção automatizada e comunicação entre veículos e infraestrutura. Um exemplo citado em fontes alemãs é um projeto digital que envolve Alemanha, França e Luxemburgo, criado para testar tecnologias de comunicação veicular em uma rede rodoviária que atravessa as fronteiras dos três países. Entre os testes estão recursos de comunicação entre veículos e infraestrutura e o uso de tecnologias como o 5G.

Assim, é importante diferenciar as duas coisas, já que as 13 placas são uma instalação específica da Alemanha, enquanto o desenvolvimento de estradas inteligentes e sistemas para carros autônomos acontece também em outras partes da Europa e do mundo.





Por que a Alemanha colocou essas placas na estrada?

O trecho foi escolhido como área de testes justamente para permitir que novas tecnologias fossem avaliadas em condições reais de circulação.

O projeto do Campo de Testes Digitais da Autobahn começou em 2016. Desde então, a região passou a ser utilizada para pesquisas envolvendo direção automatizada, veículos conectados e sistemas de assistência ao motorista.

As placas são apenas uma parte da infraestrutura utilizada nesses testes. Sensores, mapas digitais de alta precisão e sistemas de comunicação também podem trabalhar juntos para que os veículos consigam interpretar a estrada.

Por enquanto o motorista que encontrar uma dessas placas não precisa se preocupar em descobrir o significado dos símbolos. Ela foi colocada ali para que o carro e não necessariamente quem está dirigindo consiga entender onde está.