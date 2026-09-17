Reprodução Placa de trânsito com quatro pontos pretos: saiba o significado

Uma placa de trânsito aparentemente simples, com quatro pontos pretos, chamou a atenção de motoristas em Bengaluru, na Índia, e gerou dúvidas nas redes sociais sobre o seu significado. O sinal foi instalado próximo ao cruzamento de Hope Farm, onde existe uma escola para pessoas com deficiência visual, e serve para alertar os condutores sobre a possível presença de pessoas cegas na via.

A placa não indica uma regra de circulação ou uma proibição. Trata-se de um aviso de cautela, orientando os motoristas a redobrar a atenção naquele trecho.

O sinal ganhou destaque depois que um motorista publicou uma foto nas redes sociais e perguntou à polícia local o que aqueles quatro pontos significavam. A resposta esclareceu que o objetivo era advertir para a possibilidade de uma pessoa cega estar atravessando ou circulando pela região.

O que significam os quatro pontos da placa

Em Bengaluru, os quatro pontos pretos funcionam como um alerta relacionado à presença de pessoas com deficiência visual.

A placa foi colocada nas proximidades do Hope Farm Junction, justamente por causa de uma escola para pessoas cegas localizada na região. Segundo a polícia de trânsito local, a sinalização busca fazer com que os motoristas tenham mais cuidado ao passar pelo local.

A placa chamou atenção justamente por fugir de símbolos de trânsito mais conhecidos. Moradores e usuários das redes sociais disseram não saber inicialmente o que o desenho representava.

Contudo, é importante fazer uma distinção, visto que o modelo dos quatro pontos não deve ser entendido como um símbolo universal usado da mesma maneira em todos os países. No caso de Bengaluru, a sinalização está relacionada às características daquele ponto específico da cidade.

Existe essa placa no Brasil?

Não existe com esse mesmo desenho. A sinalização de trânsito brasileira possui regras próprias e é organizada pelos Manuais Brasileiros de Sinalização de Trânsito, elaborados no âmbito do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

O governo federal mantém volumes específicos para regulamentação, advertência, indicação, sinalização horizontal, semafórica e outros dispositivos.

Por isso, uma placa com quatro pontos pretos, como a de Bengaluru, não faz parte do padrão brasileiro de sinalização vertical que aparece nos manuais oficiais consultados.

No entanto, isso não significa que o Brasil não tenha mecanismos para alertar sobre a circulação de pessoas cegas.

Como o Brasil sinaliza a presença de pessoas cegas

O sistema brasileiro permite utilizar sinalização de advertência para informar sobre situações específicas envolvendo pessoas com deficiência visual.

Entre os exemplos previstos em materiais de sinalização está o complemento “TRAVESSIA DE CEGOS”, associado ao sinal de advertência para trânsito de pedestres. A função é semelhante àquela observada em Bengaluru para chamar a atenção de quem dirige para a necessidade de maior cuidado com pessoas cegas que possam estar atravessando ou circulando pela via.

Além disso, a regulamentação brasileira prevê recursos específicos para tornar os semáforos mais acessíveis.

Uma proposta incorporada ao Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito estabelece critérios para semáforos com sinal sonoro destinados à travessia de pedestres com deficiência visual. O sistema pode contar com sinais sonoros, visuais e vibratórios para auxiliar a localização e a travessia.

A legislação brasileira também determina medidas de acessibilidade para a circulação de pessoas com deficiência visual. A Lei nº 10.098/2000 prevê, por exemplo, que semáforos para pedestres instalados em determinadas vias tenham mecanismo sonoro ou alternativa que sirva de orientação para a travessia de pessoas com deficiência visual.

E o piso tátil, tem a mesma função?

Não exatamente, já que o piso tátil é voltado principalmente à própria pessoa com deficiência visual. Ele ajuda na orientação e na identificação de situações de risco ou mudanças no percurso.

A sinalização de alerta no piso, por exemplo, é utilizada para informar a pessoa com deficiência visual sobre a existência de desníveis ou outras situações de risco. Já a sinalização direcional auxilia na condução por determinado caminho.

Já uma placa de advertência instalada na rua tem como principal objetivo informar o motorista ou os demais usuários da via sobre uma situação que exige atenção.

Assim, os recursos são diferentes, mas fazem parte de uma mesma lógica para tornar o deslocamento mais seguro e acessível.

O sinal é usado em outros países?

A ideia de utilizar a sinalização viária para alertar motoristas sobre a presença ou possível circulação de pessoas com deficiência visual não é exclusiva da Índia. Diferentes países adotam recursos próprios de acessibilidade e sinalização, de acordo com suas normas de trânsito.

O que muda é o desenho, a cor, a forma de instalação e a regulamentação de cada lugar.

No caso brasileiro, os padrões são definidos pelos Manuais Brasileiros de Sinalização de Trânsito. O governo federal destaca que as placas são utilizadas para transmitir mensagens previamente estabelecidas por meio de símbolos ou legendas reconhecidas e regulamentadas.

Por isso, não é correto tratar os quatro pontos pretos de Bengaluru como uma placa internacional de trânsito. O símbolo tem uma função específica naquele contexto e não deve ser automaticamente interpretado da mesma maneira ao ser encontrado em outro país.





Por que a placa chama tanta atenção?

A principal curiosidade está justamente na simplicidade do desenho. Diferentemente de símbolos mais intuitivos, como os que representam pedestres, animais ou curvas, os quatro pontos não deixam evidente para muitos motoristas que se trata de um alerta relacionado à deficiência visual.

Entretanto, em Bengaluru a localização da placa ajuda a explicar sua função, já que ela foi instalada próxima a uma escola para pessoas cegas, em um ponto onde a polícia considerou necessário reforçar a atenção dos motoristas.

No Brasil, a lógica é semelhante, mas os sinais e recursos utilizados são diferentes. Entre eles estão a indicação complementar de “TRAVESSIA DE CEGOS”, os semáforos sonoros e os recursos de acessibilidade previstos nas normas brasileiras.