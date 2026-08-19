Nos últimos dias, pelo menos 37 pessoas morreram em quatro acidentes graves registrados em rodovias federais no país. Todas as ocorrências foram registradas nesta semana, desde o último domingo (16) até a madrugada desta quarta-feira (19).
Além de 37 mortos, os acidentes deixaram também outras 31 pessoas feridas. Os casos foram registrados em três estados, sendo dois acidentes no Paraná, um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro.
O mais grave foi registrado nesta madrugada, em que uma batida de frente entre um ônibus e uma carreta deixou 23 mortos na BR-373, entre as cidades de Ponta Grossa e Imbituva, no estado paranaense.
Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão teria invadido a faixa contrária e batido no ônibus. As circunstâncias do acidente seguem sendo analisadas. Outras cinco pessoas foram socorridas e hospitalizadas.
Ainda no Paraná, na BR-277, um engavetamento com ao menos dez veículos matou duas pessoas. O acidente foi registrado em Morretes, no litoral do estado.
A PRF informou que uma carreta carregada com madeira descia a serra quando perdeu o controle e colidiu com outros veículos. Um carro foi atingido e ficou prensado entre dois caminhões.
Um casal, que estava no veículo, morreu no local. Além deles, outras cinco pessoas ficaram feridas em estado grave e foram encaminhadas para o hospital.
Outro ônibus
Um ônibus tombou na BR-040, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, na madrugada de domingo (16), deixando ao menos dez mortos.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 4h30, na altura do quilômetro 91 da rodovia.
O veículo havia saído de Belo Horizonte e transportava 47 pessoas até a praia de Copacabana, na capital carioca.
As outras vítimas foram encaminhadas para o Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, e também para o Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias (RJ), e Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro.
A perícia foi acionada para analisar o local do acidente e reunir elementos que possam ajudar a esclarecer a dinâmica do acidente.
Queda de passarela mata mãe e filho
Uma passarela caiu após um caminhão bater na estrutura na Rodovia Fernão Dias (BR-381), na altura do município de Vargem, no interior de São Paulo, durante a manhã desta terça-feira (18). Duas pessoas morreram.
As vítimas foram identificadas como Douglas Soares Quaresma, de 40 anos, e a mãe dele, Rosangela Carlos Soares, de 63.
O acidente também deixou uma outra pessoa ferida. Ela foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para um hospital da região.
De acordo com as informações, o acidente foi registrado na altura do quilômetro 4, na pista sentido São Paulo, por volta das 10h.
O trecho ficou bloqueado nos dois sentidos. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, a Motiva Minas-SP, a via no sentido São Paulo foi totalmente liberada às 19h54.
Por volta das 23h, o tráfego fluía com 12 quilômetros de lentidão.
Já a pista sentido Belo Horizonte foi totalmente liberada às 22h34, com o tráfego fluindo com 23 quilômetros de lentidão.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.
De acordo com a Polícia Civil, o motorista transportava uma carga com dimensões acima dos limites. Ele foi preso em flagrante logo após o acidente.
Pai e filha morrem na Via Dutra
Na outra semana, no dia 9 de agosto, um acidente matou três pessoas na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo. Duas das vítimas eram pai e filha.
A ocorrência foi registrada na altura do quilômetro 143, na pista sentido São Paulo.
Uma mulher conduzia um veículo no sentido Rio de Janeiro, quando perdeu a direção, capotou, bateu na mureta central, passou por cima e invadiu a outra pista.
O veículo se chocou com outro carro, que era ocupado pela família. Todas as vítimas ficaram presas às ferragens e tiveram o óbito constatado no local.
A filha que morreu com o pai havia postado um vídeo pelo Dia dos Pais horas antes da tragédia.