Agência Brasil Ônibus era da Prefeitura de Imbituva (PR) e estava a caminho de atendimento médico

Nos últimos dias, pelo menos 37 pessoas morreram em quatro acidentes graves registrados em rodovias federais no país. Todas as ocorrências foram registradas nesta semana, desde o último domingo (16) até a madrugada desta quarta-feira (19).

Além de 37 mortos, os acidentes deixaram também outras 31 pessoas feridas. Os casos foram registrados em três estados, sendo dois acidentes no Paraná, um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro.

O mais grave foi registrado nesta madrugada, em que uma batida de frente entre um ônibus e uma carreta deixou 23 mortos na BR-373, entre as cidades de Ponta Grossa e Imbituva, no estado paranaense.

Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão teria invadido a faixa contrária e batido no ônibus. As circunstâncias do acidente seguem sendo analisadas. Outras cinco pessoas foram socorridas e hospitalizadas.

Ainda no Paraná, na BR-277, um engavetamento com ao menos dez veículos matou duas pessoas. O acidente foi registrado em Morretes, no litoral do estado.

A PRF informou que uma carreta carregada com madeira descia a serra quando perdeu o controle e colidiu com outros veículos. Um carro foi atingido e ficou prensado entre dois caminhões.

Um casal, que estava no veículo, morreu no local. Além deles, outras cinco pessoas ficaram feridas em estado grave e foram encaminhadas para o hospital.

Outro ônibus

Um ônibus tombou na BR-040, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, na madrugada de domingo (16), deixando ao menos dez mortos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 4h30, na altura do quilômetro 91 da rodovia.

O veículo havia saído de Belo Horizonte e transportava 47 pessoas até a praia de Copacabana, na capital carioca.

As outras vítimas foram encaminhadas para o Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, e também para o Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias (RJ), e Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro.

A perícia foi acionada para analisar o local do acidente e reunir elementos que possam ajudar a esclarecer a dinâmica do acidente.

Corpo de Bombeiros Ônibus tomba na BR-040 em Petrópolis e deixa 10 mortos





Queda de passarela mata mãe e filho

Uma passarela caiu após um caminhão bater na estrutura na Rodovia Fernão Dias (BR-381), na altura do município de Vargem, no interior de São Paulo, durante a manhã desta terça-feira (18). Duas pessoas morreram.

As vítimas foram identificadas como Douglas Soares Quaresma, de 40 anos, e a mãe dele, Rosangela Carlos Soares, de 63.

O acidente também deixou uma outra pessoa ferida. Ela foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para um hospital da região.

De acordo com as informações, o acidente foi registrado na altura do quilômetro 4, na pista sentido São Paulo, por volta das 10h.

O trecho ficou bloqueado nos dois sentidos. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, a Motiva Minas-SP, a via no sentido São Paulo foi totalmente liberada às 19h54.

Por volta das 23h, o tráfego fluía com 12 quilômetros de lentidão.

Já a pista sentido Belo Horizonte foi totalmente liberada às 22h34, com o tráfego fluindo com 23 quilômetros de lentidão.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

De acordo com a Polícia Civil, o motorista transportava uma carga com dimensões acima dos limites. Ele foi preso em flagrante logo após o acidente.

Reprodução/redes sociais Caminhão derruba passarela e bloqueia Fernão Dias (BR-381)





Pai e filha morrem na Via Dutra

Na outra semana, no dia 9 de agosto, um acidente matou três pessoas na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo. Duas das vítimas eram pai e filha.

A ocorrência foi registrada na altura do quilômetro 143, na pista sentido São Paulo.

Uma mulher conduzia um veículo no sentido Rio de Janeiro, quando perdeu a direção, capotou, bateu na mureta central, passou por cima e invadiu a outra pista.

O veículo se chocou com outro carro, que era ocupado pela família. Todas as vítimas ficaram presas às ferragens e tiveram o óbito constatado no local.

A filha que morreu com o pai havia postado um vídeo pelo Dia dos Pais horas antes da tragédia.

Redes sociais/Reprodução Amanda Kern e Ricardo Kern







