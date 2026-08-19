Foto: PRF/Divulgação Ônibus era da Prefeitura de Imbituva (PR) e estava a caminho de atendimento médico

Uma batida de frente entre um ônibus e uma carreta deixou 23 vítimas durante a madrugada desta quarta-feira (19) na BR-373, no Paraná. O ônibus era da Secretaria de Saúde de Imbituva (PR) e tinha destino a hospitais da Grande Curitiba.

De acordo com a PRF, o acidente foi às 03h30 de hoje (19) e foi o mais grave desde janeiro de 2021, quando 19 pessoas morreram em um tombamento de ônibus na BR-376, em Guaratuba (PR).

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF-PR), o caminhão teria invadido a faixa contrária quando bateu no ônibus. As circunstâncias seguem em análise. Cinco pessoas foram socorridas e hospitalizadas.

O caminhão, com placa de Erechim (RS), seguia no sentido de Ponta Grossa (PR) para Prudentópolis (PR). O ônibus, de Imbituva (PR), para hospitais na Região Metropolitana de Curitiba, para atendimento médico.

O acidente mais grave da história no Paraná é de 1993, quando um ônibus da Lebron com passageiros da Fazenda Rio Grande (PR) deixou 43 vítimas na BR-116.

Neste momento, a pista no quilômetro 209 da BR-373 encontra-se totalmente interditada para o atendimento, realização da perícia e remoção dos veículos.

A PRF orienta que os motoristas evitem o trecho. No sentido Ponta Grossa (PR), são 5 quilômetros de congestionamento e no sentido Prudentópolis (PR), 12.

Equipes da PRF, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Científica e Concessionária estão trabalhando no local.