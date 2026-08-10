Redes sociais/Reprodução Amanda Kern e Ricardo Kern

A filha que morreu com o pai em um grave acidente de carro na Rodovia Presidente Dutra (BR-116) postou um vídeo pelo Dia dos Pais horas antes da tragédia. A homenagem foi feita nas redes sociais neste domingo (09).

A mulher foi identificada como Amanda Kern, de 32 anos. O pai é Ricardo Kern, de 60 anos. No vídeo, Amanda faz perguntas para o pai e ele revela momentos especiais que teve ao lado da filha.

Em um dos momentos, Ricardo conta que, se pudesse reviver um dia, escolheria os dias em que andava de bicicleta com Amanda, ainda quando ela era criança.

No final do vídeo, os dois se despedem com um abraço. Veja:





Redes sociais Amanda Kern e Ricardo Kern





Quem são as vítimas

Três pessoas morreram após um carro capotar e atingir outro veículo na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em São José dos Campos, no final da noite deste domingo (9).

De acordo com o boletim de ocorrência obtido pelo iG, as vítimas são:

Amanda Kern, de 32 anos;

Ricardo Kern, de 60 anos;

Rita De Cássia Dias De Oliveira Souza, de 49 anos.

Ricardo e Amanda são pai e filha. A família vivia em São José dos Campos, cidade em que o acidente foi registrado, no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo.

O homem é pastor da Igreja Voz da Profecia Oficial. Ele havia completado 60 anos no último dia 24 de julho. A celebração de aniversário foi compartilhada pela filha nas redes sociais.

Após o acidente, a igreja publicou uma homenagem a Ricardo e Amanda.





O sepultamento está agendado para esta terça-feira (11), às 16h, no Cemitério Gethsemani, em São Paulo.

Antes disso, os dois serão velados na própria igreja, em São José dos Campos.

O acidente

A ocorrência foi registrada no final deste domingo (9), por volta das 21h, na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura do quilômetro 143, na pista sentido São Paulo, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba.

Rita de Cássia conduzia um veículo no sentido Rio de Janeiro, quando perdeu a direção, capotou, bateu na mureta central, passou por cima e invadiu a outra pista.

O veículo se chocou com outro carro, que era ocupado por Ricardo e Amanda.

Todas as vítimas ficaram presas às ferragens e tiveram o óbito constatado no local.

De acordo com a concessionária que administra a rodovia, a CCR-Motiva, o trecho precisou ser interditado e chegou a registrar cerca de seis quilômetros de congestionamento.

A Polícia Rodoviária Federal informou que a pista foi liberada por volta da 1h, cinco horas depois do acidente. Após a liberação, o trânsito no local foi normalizado.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e auto-lesão na Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos, conforme informou a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

No boletim de ocorrência obtido pelo iG, uma testemunha afirmou que o veículo que Rita conduzia estava em zigue-zague antes do acidente.

"...Relatou ter observado o referido veículo transitando em ziguezague pela faixa da direita. Segundo informou, o automóvel deslocou-se inicialmente para a direita, retornou à pista, voltou novamente para a direita e colidiu contra a guia, ocasião em que atravessou para a faixa da esquerda, projetou-se sobre o guard-rail, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente..."

Ainda segundo o B.O., foi encontrada uma lata de cerveja no interior do veículo de Rita. O objeto foi apreendido. Porém, a polícia também afirma que não é possível garantir que a mulher estivesse sob efeito de álcool enquanto dirigia.

A Polícia Civil solicitou um exame necroscópico e toxicológico no corpo de Rita. A polícia segue com uma investigação para esclarecer as circunstâncias do acidente.

TV Vanguarda/Reprodução Carro capota e deixa três pessoas mortas na Dutra, em São Paulo







