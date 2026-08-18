PRF Passarela cai na Fernão Dias

Uma terceira vítima do acidente ocorrido na manhã desta terça-feira (18) na Rodovia Fernão Dias (BR-381), em Vargem, no interior de São Paulo, foi socorrida em estado grave. O acidente aconteceu por volta das 10h30, no km 4,1 da rodovia, quando um caminhão colidiu contra uma passarela.

Com o impacto, vigas de concreto da estrutura caíram sobre veículos que trafegavam no sentido São Paulo. Duas pessoas morreram após terem o carro atingido pelas estruturas.

A terceira vítima é o motorista de um caminhão que seguia em direção a São Paulo. Ele recebeu atendimento do helicóptero Águia, que auxiliou no resgate, mas foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para um hospital da região. A outra vítima foi socorrida no local com ferimentos leves.

Caminhão-reboque, transportando veículo pesado, colidiu contra uma passarela, causando a queda das vigas de sustentação. Uma delas atingiu um veículo, causando o óbito de 02 ocupantes no local. Um outro VUC também atingiu a passarela, ocasionando o encarceramento do motorista, que foi retirado pelas equipes do CB e socorrido pelo SAMU. O motorista que transportava o veículo pesado também foi socorrido pelo SAMU, devido ao estado de choque. Totalizando 04 vítimas, sem intervenção do CB no atendimento e socorro das vítimas. Bombeiros de São Paulo, via nota





O caminhão que provocou o acidente seguia no sentido Belo Horizonte. O motorista foi encaminhado inicialmente à UPA de Vargem e, posteriormente, à Delegacia de Polícia Civil, onde serão realizados os procedimentos cabíveis.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Corpo de Bombeiros e da concessionária responsável pela Fernão Dias permanecem no local. Os agentes atuam na segurança viária, na sinalização e na orientação dos motoristas.

Equipamentos especializados já estão no local para a remoção das vigas de concreto da passarela. Ainda não há previsão para a liberação da rodovia.

Fernão Dias tem 27 quilômetros de congestionamento

A pista permanece totalmente interditada nos dois sentidos. Segundo as informações disponíveis, há aproximadamente 15 quilômetros de congestionamento no sentido Belo Horizonte e 12 quilômetros no sentido São Paulo.

Reprodução/redes sociais Caminhão derruba passarela e bloqueia Fernão Dias (BR-381)

Os motoristas devem evitar o trecho e utilizar as rotas alternativas indicadas pelas equipes que atuam na rodovia.

Rota de desvio da Fernão Dias

A rota alternativa é destinada somente a veículos leves. Veículos pesados não devem utilizar o desvio.

Sentido Belo Horizonte São Paulo

O desvio começa no km 1+900 da BR-381, em Vargem.

A partir desse ponto, os motoristas devem seguir pelas vias municipais e estaduais, passando por:

Vargem Joanópolis Piracaia Bragança Paulista

O retorno à Fernão Dias ocorre pelo km 19, em Bragança Paulista.

Sentido São Paulo Belo Horizonte

O desvio começa no km 19 da BR-381, em Bragança Paulista.

O trajeto segue por:

Bragança Paulista Piracaia Joanópolis Vargem

O retorno à Fernão Dias ocorre pelo km 1+900, em Vargem.

A orientação é que os motoristas sigam a sinalização e as instruções das equipes que estão no local.