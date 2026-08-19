PRF Passarela cai na Fernão Dias

A passarela que foi derrubada por um caminhão na Rodovia Fernão Dias (BR-381), em Vargem, no interior de São Paulo, pesava mais de 140 toneladas.

Em conversa com o iG, a concessionária que administra a rodovia, a Motiva Minas_SP explicou que cada vão da passarela de concreto tem 72 toneladas, somando cerca de 144 toneladas ao todo.

O acidente foi registrado na manhã desta terça-feira (18). Uma passarela caiu após um caminhão bater na estrutura. Veja o vídeo:

Nas imagens é possível ver o momento exato em que o veículo atinge a passarela. Um primeiro caminhão derruba a estrutura, em seguida, um outro bate de frente.

Do outro lado da pista, é possível ver também o momento em que a passarela cai e atinge um carro. Ele era ocupado por duas pessoas, que morreram no local.

As vítimas foram identificadas como Douglas Soares Quaresma, de 40 anos, e a mãe dele, Rosangela Carlos Soares, de 63.

O acidente também deixou uma outra pessoa ferida. Ela foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para um hospital da região.

Homicídio culposo

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

De acordo com a Polícia Civil, o motorista transportava uma carga com dimensões acima dos limites. Ele foi preso em flagrante logo após o acidente.

O homem ainda fez teste do bafômetro, que deu resultado negativo para ingestão de álcool.

O motorista deve passar por audiência de custódia nesta quarta-feira (19). O homem está detido na cadeia pública de Piracaia, também no interior de São Paulo.

O acidente

Uma passarela caiu após um caminhão bater na estrutura na Rodovia Fernão Dias (BR-381), na altura do município de Vargem, no interior de São Paulo, durante a manhã desta terça-feira (18). Duas pessoas morreram e já foram identificadas.

De acordo com as informações preliminares, o acidente foi registrado na altura do quilômetro 4, na pista sentido São Paulo, por volta das 10h.

A pista nos dois sentidos foi bloqueada. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, a Motiva Minas_SP a via no sentido São Paulo foi totalmente liberada às 19h54.

Por volta das 23h, o tráfego fluía com 12 quilômetros de lentidão.

Já a pista sentido Belo Horizonte foi totalmente liberada às 22h34, com o tráfego fluindo com 23 quilômetros de lentidão.



