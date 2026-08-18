Reprodução/redes sociais Caminhão derruba passarela e bloqueia Fernão Dias (BR-381)

Douglas Soares Quaresma, de 40 anos, e a mãe dele, Rosangela Carlos Soares, de 63, foram identificados como as duas pessoas que morreram depois que o carro em que estavam foi atingido por vigas de concreto de uma passarela que desabou na manhã desta terça-feira (18), na Rodovia Fernão Dias (BR-381), em Vargem (SP).

Segundo o boletim de ocorrência, um caminhão que seguia no sentido Belo Horizonte bateu na passarela por volta das 10h30, no km 4,1 da rodovia. O veículo transportava outro caminhão de grande porte sobre a carroceria.

Com a batida, parte da estrutura caiu sobre a pista e atingiu um carro que seguia no sentido São Paulo. Douglas e Rosangela estavam no veículo e morreram no local.

As duas vítimas eram de Belo Horizonte (MG). O velório deve ser realizado na cidade.

Motorista do caminhão foi preso

O motorista do caminhão, de 42 anos, foi preso em flagrante e levado para uma unidade policial, onde aguarda audiência sob custódia. Ele fez o teste do bafômetro, que não apontou consumo de álcool.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

As circunstâncias da batida ainda são investigadas.

ENTENDA: Terceira vítima de acidente na Fernão Dias está em estado grave

Outras vítimas ficaram feridas

O motorista de um caminhão que seguia para São Paulo ficou preso dentro do veículo depois de ser atingido pela estrutura da passarela. Ele foi retirado pelas equipes de resgate em estado grave e levado pelo Samu para um hospital da região.

Outra pessoa teve ferimentos leves e recebeu atendimento no local. O motorista que transportava o caminhão de grande porte também foi atendido pelo Samu após ficar em estado de choque.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Polícia Militar, do Samu, do helicóptero Águia e da concessionária Motiva MinasSP participaram do atendimento.





Fernão Dias segue interditada

A Rodovia Fernão Dias continua interditada no sentido Sul, entre os km 5 e 14, em Vargem (SP). O bloqueio acontece na pista expressa, segundo as informações atualizadas da rodovia às 20h. O trecho interditado tem cerca de nove quilômetros de extensão.

As equipes trabalham na retirada das vigas de concreto da passarela, mas ainda não havia previsão para a liberação total.

A rota alternativa é destinada somente a veículos leves. Veículos pesados não devem utilizar o desvio.

Sentido Belo Horizonte-São Paulo:

O desvio começa no km 1+900 da BR-381, em Vargem.

A partir desse ponto, os motoristas devem seguir pelas vias municipais e estaduais, passando por: Vargem, Joanópolis, Piracaia e Bragança Paulista.

O retorno à Fernão Dias ocorre pelo km 19, em Bragança Paulista.

Sentido São Paulo-Belo Horizonte:

O desvio começa no km 19 da BR-381, em Bragança Paulista. O trajeto segue por: Bragança Paulista, Piracaia, Joanópolis e Vargem.

O retorno à Fernão Dias ocorre pelo km 1+900, em Vargem.

A orientação é que os motoristas sigam a sinalização e as instruções das equipes que estão no local.