Reprodução/redes sociais Caminhão derruba passarela e bloqueia Fernão Dias (BR-381)

Uma passarela caiu após um caminhão bater na estrutura na Rodovia Fernão Dias (BR-381), na altura do município de Vargem, no interior de São Paulo, durante a manhã desta terça-feira (18). Duas pessoas morreram.

De acordo com as informações preliminares, o acidente foi registrado na altura do quilômetro 4, na pista sentido São Paulo, por volta das 10h. Veja o vídeo:

Nas imagens é possível ver o momento exato em que o veículo atinge a passarela. Um primeiro caminhão derruba a estrutura, em seguida, um outro bate de frente.

As pistas nos dois sentidos estão paralisadas.

As equipes da concessionária que administra a rodovia, a Motiva MinasSP, e também as equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão atuando na ocorrência.

A concessionária informou que foi acionada para atender a um choque de caminhão contra passarela. Duas pessoas morreram e outra vítima ainda está em avaliação.

Por volta das 11h, o congestionamento no local chegava a cerca de oito quilômetros sentido São Paulo e três quilômetros sentido Belo Horizonte. Ainda não há previsão de liberação do trecho.

*Reportagem em atualização