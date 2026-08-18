Caminhão derruba passarela e bloqueia Fernão Dias (BR-381)
Reprodução/redes sociais
Caminhão derruba passarela e bloqueia Fernão Dias (BR-381)

Uma passarela caiu após um caminhão bater na estrutura na Rodovia Fernão Dias (BR-381), na altura do município de Vargem, no interior de São Paulo, durante a manhã desta terça-feira (18). Duas pessoas morreram. 

De acordo com as informações preliminares, o acidente foi registrado na altura do quilômetro 4, na pista sentido São Paulo, por volta das 10h. Veja o vídeo: 

Nas imagens é possível ver o momento exato em que o veículo atinge a passarela. Um primeiro caminhão derruba a estrutura, em seguida, um outro bate de frente. 

As pistas nos dois sentidos estão paralisadas. 

As equipes da  concessionária que administra a rodovia, a Motiva MinasSP, e também as equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão atuando na ocorrência.

A concessionária informou que foi acionada para atender a um choque de caminhão contra passarela. Duas pessoas morreram e outra vítima ainda está em avaliação. 

Por volta das 11h, o congestionamento no local chegava a cerca de oito quilômetros sentido São Paulo e três quilômetros sentido Belo Horizonte. Ainda não há previsão de liberação do trecho. 

*Reportagem em atualização

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