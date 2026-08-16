Reprodução / Instagram Ônibus tomba na BR-040 em Petrópolis e deixa 8 mortos

Um ônibus da empresa Estrela Guia Turismo tombou na BR-040, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, na madrugada deste domingo (16), deixando ao menos oito mortos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 4h30, no km 91 da rodovia.

O coletivo, que havia saído de Belo Horizonte (MG), transportava 47 pessoas até a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Inicialmente, a PRF havia confirmado sete mortes. Às 8h11, o número foi atualizado para oito óbitos.

As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Santa Teresa, em Petrópolis e também Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias (RJ) e Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro.

O iG entrou em contato com a Estrela Guia Turismo para buscar informações sobre o acidente, o itinerário da viagem e o estado dos passageiros, mas a empresa ainda não havia retornado até a publicação desta matéria. O espaço permanece aberto para manifestação.

Acidente aconteceu durante a madrugada

De acordo com as informações preliminares da PRF, o veículo tombou no trecho da BR-040. As circunstâncias que levaram à perda de controle do ônibus ainda deverão ser esclarecidas pela investigação.

Como havia dezenas de passageiros no coletivo, equipes de atendimento de emergência e bombeiros foram mobilizadas para prestar socorro às vítimas.

Até a última atualização divulgada pela PRF, oito pessoas haviam morrido. O balanço de feridos e o estado de saúde dos demais passageiros ainda pode ser atualizado pelas autoridades.

Perícia vai investigar as causas

A perícia foi acionada para analisar o local do acidente e reunir elementos que possam ajudar a esclarecer a dinâmica do tombamento.

A ocorrência foi encaminhada à 105ª Delegacia de Polícia (DP) de Petrópolis, responsável pelas providências de investigação.

As autoridades deverão apurar fatores como as condições da pista, do veículo e a dinâmica do acidente para determinar o que provocou o tombamento.





Pista foi liberada

O acidente provocou a interdição da pista no trecho durante o atendimento da ocorrência.

Segundo a PRF, a pista foi totalmente liberada às 7h45, após os trabalhos realizados pelas equipes no local.

O atendimento continuava em andamento para a identificação das vítimas e demais providências relacionadas ao acidente.

A PRF ainda poderá atualizar o balanço de vítimas e fornecer novas informações sobre as circunstâncias do acidente.

Corpo de Bombeiros Acidente aconteceu na madrugada deste domingo (16), no km 91 da BR-40



