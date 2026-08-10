TV Vanguarda/Reprodução Carro capota e deixa três pessoas mortas na Dutra, em São Paulo

Ao menos três pessoas morreram em um acidente envolvendo dois veículos na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), no interior de São Paulo.

A ocorrência foi registrada no final deste domingo (9), por volta das 21h, na altura do quilômetro 143, na pista sentido São Paulo, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba.

O Corpo de Bombeiros atendeu à ocorrência e informou que houve uma colisão frontal entre dois carros.

Segundo a corporação, uma mulher conduzia um veículo no sentido Rio de Janeiro, quando perdeu a direção, bateu na mureta central, passou por cima e invadiu a outra pista.

O veículo se chocou com outro carro, que era ocupado por um homem de 60 anos e uma mulher de 32 anos. Eles eram pai e filha.

Todas as vítimas ficaram presas às ferragens e tiveram o óbito constatado no local.

De acordo com a concessionária que administra a rodovia, a CCR-Motiva, um dos veículos capotou antes de atingir o outro.

Ainda de acordo com a concessionária, o trecho precisou ser interditado e chegou a registrar cerca de seis quilômetros de congestionamento.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um veículo que seguia pela pista sentido Rio de Janeiro invadiu a outra pista e colidiu com o outro veículo.

A PRF também informou que a pista foi liberada por volta da 1h, cinco horas depois do acidente. Após a liberação, o trânsito no local foi normalizado.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e auto-lesão na Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos, conforme informou a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

A polícia segue com uma investigação para esclarecer as circunstâncias do acidente.



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