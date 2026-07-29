Foto: Pedro Piegas/PMPA Nível dos rios no Rio Grande do Sul voltou a superar as cotas de inundação nesta quarta (29)

As fortes chuvas que cobrem o Rio Grande do Sul desde segunda (27) causaram novas cheias nos rios na última madrugada. Segundo alertas da Defesa Civil, os rios Caí, Gravataí, Sinos, Uruguai e Taquari têm risco muito alto de elevação e já estão acima da cota de inundação. Somado a isso, o estado segue com risco de temporais, alto volume de chuva, raios, granizo e rajadas de vento.

De acordo com a Climatempo Meteorologia, uma frente fria permanece sobre o estado e deve manter as precipitações na Serra, Região Metropolitana, Centro, Vales e Litoral Norte. Com isso, o risco para alagamentos urbanos e elevação dos rios também segue elevado.

Novos alertas do órgão de defesa previram possibilidade de temporais com granizo grande, de cinco centímetros, para cidades entre o Noroeste e Norte gaúcho, como Santo Cristo (RS), Itaqui (RS) e Unistalda (RS).

A tendência de fortes temporais foi mantida pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) até o fim desta quarta (29).

Ao longo do dia, a instabilidade deve se deslocar do Norte gaúcho, avançando sobre Santa Catarina e Paraná em direção ao Sudeste.

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No início da noite de terça (28), umatingiu Giruá (RS), Sete de Setembro (RS) e Senador Salgado Filho (RS). Além disso, chuvas com queda de granizo intensa deixaram um rastro de destruição na Serra gaúcha.







A Defesa Civil já havia emitido alertas de inundação para os seguintes municípios, que ficam próximos a rios:

Rio Jacuí, entre Dona Francisca e Cachoeira do Sul;

Rio Taquari, entre Encantado e Taquari;

Rio Caí entre São Sebastião do Caí e Montenegro;

Rio Sinos entre Campo Bom e São Leopoldo;

Rio Gravataí entre Gravataí e Cachoeirinha;

Em Lajeado (RS), famílias que saíram do abrigo após as chuvas da semana passada estão tendo que retornar pois moram em áreas alagáveis pelo Taquari.

Já em São Leopoldo (RS), o rio dos Sinos começa a cobrir ruas e avenidas próximas do curso da água. Outras cidades estão iniciando os planos de contingência, evacuando população próxima de áreas que podem alagar.

Segundo último alerta hidrológico da Defesa Civil, as tempestades severas devem permanecer até quinta-feira (30).