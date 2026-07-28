O cenário dos próximos dias são de alerta para o Rio Grande do Sul , que já enfrenta tempestades e chuvas há pelo menos 15 dias. Segundo comunicado da Defesa Civil Estadual, dois episódios de chuvas intensas devem cobrir o estado até a semana seguinte, com tempestades e alto volume de chuva.Segundo a Defesa Civil, serão dois eventos de chuva. O primeiro começou na segunda (27) e vai até quarta (29), enquanto o segundo retoma as precipitações na sexta (31) e dura até segunda (03). Acumulados podem atingir 150mm em 24h entre as regiões Centro, Oeste, Vales, Campanha, Costa Doce e Sul.Somente na segunda-feira (27), primeiro dia dos eventos, as tempestades já causaram 210 destelhamentos e um apagão em Osório (RS), sobrecarregou os sistemas de drenagem de água e alagou Porto Alegre e causou estragos em 30 municípios.
De acordo com a MetSul Meteorologia, as condições favorecem rajadas de ventos muito intensas, acima dos 80km/h, chuvas torrenciais, granizo e alto nível de descargas elétricas, o que pode causar danos em várias cidades de forma simultânea e pode perdurar muitas horas com intensidade elevada.O órgão afirma que as tempestades devem se deslocar por grande parte do estado gaúcho e alcançar parte Oeste de Santa Catarina e Paraná. A preocupação inicial é com o risco de alagamentos urbanos repentinos, ou de córregos e arroios.
Episódios podem retomar cheias de rios
Ainda de acordo com a Defesa Civil Estadual, apesar da tendência de regularidade ou estabilidade até mesmo de rios que já estão acima das cotas de inundação, o cenário de chuvas previsto deverá contribuir para retomada de elevações ou agravar inundações atuais.
Há risco de inundação, sobretudo, nos seguintes rios e cidades compreendidas pela região deles:
- Rio Jacuí, entre Dona Francisca e Cachoeira do Sul;
- Rio Taquari, entre Encantado e Taquari;
- Rio Caí entre São Sebastião do Caí e Montenegro;
- Rio Sinos entre Campo Bom e São Leopoldo;
- Rio Gravataí entre Gravataí e Cachoeirinha;
Apesar do cenário, o órgão afirma que a inundação será momentânea. O principal temor é para inundações em áreas recém afetadas ou com proporções mais próximas das enchentes de 2024.
Na última semana, o estado gaúcho enfrentou uma série de inundações que atingiram o Vale do Taquari, deixando quase duas mil pessoas fora de casa e mais de 200 municípios com danos. Em Porto Alegre, o Guaíba chegou a ruas na região das ilhas, passando de 2,10 metros, mas ainda abaixo da inundação, a 3,6m.