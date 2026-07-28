Foto: Thiago Sória/iG Temporais de segunda (27) causaram danos a 30 cidades no RS

O cenário dos próximos dias são de alerta para o Rio Grande do Sul , que já enfrenta tempestades e chuvas há pelo menos 15 dias. Segundo comunicado da Defesa Civil Estadual, dois episódios de chuvas intensas devem cobrir o estado até a semana seguinte, com tempestades e alto volume de chuva.

Segundo a Defesa Civil, serão dois eventos de chuva. O primeiro começou na segunda (27) e vai até quarta (29), enquanto o segundo retoma as precipitações na sexta (31) e dura até segunda (03). Acumulados podem atingirentre as regiões Centro, Oeste, Vales, Campanha, Costa Doce e Sul.





De acordo com a MetSul Meteorologia, as condições favorecem rajadas de ventos muito intensas, acima dos 80km/h, chuvas torrenciais, granizo e alto nível de descargas elétricas, o que pode causar danos em várias cidades de forma simultânea e pode perdurar muitas horas com intensidade elevada.

O órgão afirma que as tempestades devem se deslocar por grande parte do estado gaúcho e alcançar parte Oeste de Santa Catarina e Paraná. A preocupação inicial é com o risco de alagamentos urbanos repentinos, ou de córregos e arroios.





Episódios podem retomar cheias de rios

Ainda de acordo com a Defesa Civil Estadual, apesar da tendência de regularidade ou estabilidade até mesmo de rios que já estão acima das cotas de inundação, o cenário de chuvas previsto deverá contribuir para retomada de elevações ou agravar inundações atuais.

Há risco de inundação, sobretudo, nos seguintes rios e cidades compreendidas pela região deles:

Rio Jacuí , entre Dona Francisca e Cachoeira do Sul;

, entre Dona Francisca e Cachoeira do Sul; Rio Taquari , entre Encantado e Taquari;

, entre Encantado e Taquari; Rio Caí entre São Sebastião do Caí e Montenegro;

entre São Sebastião do Caí e Montenegro; Rio Sinos entre Campo Bom e São Leopoldo;

entre Campo Bom e São Leopoldo; Rio Gravataí entre Gravataí e Cachoeirinha;

Apesar do cenário, o órgão afirma que a inundação será momentânea. O principal temor é para inundações em áreas recém afetadas ou com proporções mais próximas das enchentes de 2024.

Na última semana, o estado gaúcho enfrentou uma série de inundações que atingiram o Vale do Taquari, deixando quase duas mil pessoas fora de casa e mais de 200 municípios com danos. Em Porto Alegre, o Guaíba chegou a ruas na região das ilhas, passando de 2,10 metros, mas ainda abaixo da inundação, a 3,6m.



