Reprodução/Google Maps Campo de areia localizado na rua Rodrigo Bernardo Colombo, em Criciúma

Um menino de dez anos morreu depois que uma trave de futebol caiu sobre ele em uma praça do bairro Catarinense, em Criciúma, Santa Catarina, na noite desta segunda-feira (27). A Prefeitura informou que o espaço estava interditado para obras.

O acidente ocorreu no campo de areia localizado na rua Rodrigo Bernardo Colombo. Pessoas que estavam na área iniciaram as manobras de reanimação e acionaram o socorro. O Corpo de Bombeiros assumiu o atendimento e levou a criança para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Rio Maina, onde a morte foi confirmada.

A informação de que a praça estava fechada amplia a cobrança sobre a eficácia do isolamento. Moradores conseguiram entrar no campo e usar o equipamento esportivo mesmo durante a execução da obra. A prefeitura ainda não detalhou quais barreiras, placas ou medidas de vigilância impediam o acesso ao local.

Também não foi informado se a trave pertencia ao patrimônio municipal, se havia sido retirada e recolocada durante a reforma ou quando ocorreu a última vistoria. A fixação desse tipo de estrutura deve impedir tombamentos provocados pelo uso cotidiano, inclusive quando alguém se apoia no travessão.

Em nota divulgada após a ocorrência, o município lamentou a morte e afirmou que acompanha o caso. A apuração deverá reunir imagens, relatos de testemunhas, documentos da obra e laudos sobre o estado e a instalação da trave.

O iG entrou em contato com a Prefeitura e pediu informações sobre o local e o acidente. O espaço segue aberto.

