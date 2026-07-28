Um menino de dez anos morreu depois que uma trave de futebol caiu sobre ele em uma praça do bairro Catarinense, em Criciúma, Santa Catarina, na noite desta segunda-feira (27). A Prefeitura informou que o espaço estava interditado para obras.
O acidente ocorreu no campo de areia localizado na rua Rodrigo Bernardo Colombo. Pessoas que estavam na área iniciaram as manobras de reanimação e acionaram o socorro. O Corpo de Bombeiros assumiu o atendimento e levou a criança para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Rio Maina, onde a morte foi confirmada.
A informação de que a praça estava fechada amplia a cobrança sobre a eficácia do isolamento. Moradores conseguiram entrar no campo e usar o equipamento esportivo mesmo durante a execução da obra. A prefeitura ainda não detalhou quais barreiras, placas ou medidas de vigilância impediam o acesso ao local.
Também não foi informado se a trave pertencia ao patrimônio municipal, se havia sido retirada e recolocada durante a reforma ou quando ocorreu a última vistoria. A fixação desse tipo de estrutura deve impedir tombamentos provocados pelo uso cotidiano, inclusive quando alguém se apoia no travessão.
Em nota divulgada após a ocorrência, o município lamentou a morte e afirmou que acompanha o caso. A apuração deverá reunir imagens, relatos de testemunhas, documentos da obra e laudos sobre o estado e a instalação da trave.
O iG entrou em contato com a Prefeitura e pediu informações sobre o local e o acidente. O espaço segue aberto.