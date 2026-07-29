Inmet/Reprodução SP, RJ e PR estão sob alerta de perigo do Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para ventos costeiros para o litoral de pelo menos três estados. O aviso é válido para toda esta quarta-feira (29), das 0h até as 23h59.

De acordo com o Inmet, cidades do litoral de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná estão sob o alerta laranja. A previsão dos meteorologistas indica a intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, movimentando dunas de areia sobre construções na orla.

No aviso, as áreas afetadas pelos ventos podem ir além do litoral.

Ao todo, a região Sul Fluminense, Metropolitana de Curitiba, Metropolitana de São Paulo, Litoral Sul e Norte Paulista, Vale do Paraíba, Metropolitana do Rio de Janeiro, estão entre as regiões.

Os municípios sob o alerta são:

Angra dos Reis (RJ)

Antonina (PR)

Bertioga (SP)

Cananéia (SP)

Caraguatatuba (SP)

Cubatão (SP)

Guaraqueçaba (PR)

Guaratuba (PR)

Guarujá (SP)

Iguape (SP)

lhabela (SP)

Ilha Comprida (SP)

Itanhaém (SP)

Itariri (SP)

Mangaratiba (RJ)

Matinhos (PR)

Mongaguá (SP)

Morretes (PR)

Natividade da Serra (SP)

Paraibuna (SP)

Paranaguá (PR)

Paraty (RJ)

Pedro de Toledo (SP)

Peruíbe (SP)

Pontal do Paraná (PR)

Praia Grande (SP)

Rio Claro (RJ)

Salesópolis (SP)

Santos (SP)

São Bernardo do Campo (SP)

São Luiz do Paraitinga (SP)

São Paulo (SP)

São Sebastião (SP)

São Vicente (SP)

Ubatuba (SP)

O alerta é classificado com o grau de severidade perigo, o segundo mais alto na escala do Inmet.

Defesa Civil SP

A chegada de uma nova frente fria, com previsão de chuvas fortes e intensas rajadas de vento entre esta quarta (29) e quinta-feira (30), mobilizou a Defesa Civil do estado de São Paulo, que alerta para risco severo de transtornos.

Diante do cenário meteorológico, o órgão informou ainda a ativação do Gabinete de Crise.

A preocupação maior, de acordo com nota da Defesa Civil, está relacionada à intensidade dos ventos.

Na Região Metropolitana de São Paulo e na Baixada Santista, as rajadas poderão chegar a valores próximos aos 90km/h. Nas demais regiões do estado, são esperados ventos que podem superar os 70km/h.

Ainda de acordo cm comunicado da Defesa Civil, além dos ventos, o avanço do sistema deverá provocar pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, acompanhadas por descargas elétricas. No Litoral, aumentam os riscos para ressaca e agitação marítima.



