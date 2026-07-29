SP, RJ e PR estão sob alerta de perigo do Inmet
Inmet/Reprodução
SP, RJ e PR estão sob alerta de perigo do Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para ventos costeiros para o litoral de pelo menos três estados. O aviso é válido para toda esta quarta-feira (29), das 0h até as 23h59.

De acordo com o Inmet, cidades do litoral de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná estão sob o alerta laranja. A previsão dos meteorologistas indica a intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, movimentando dunas de areia sobre construções na orla.

No aviso, as áreas afetadas pelos ventos podem ir além do litoral.

Ao todo, a região Sul Fluminense, Metropolitana de Curitiba, Metropolitana de São Paulo, Litoral Sul e Norte Paulista, Vale do Paraíba, Metropolitana do Rio de Janeiro, estão entre as regiões.

Os municípios sob o  alerta são:

  • Angra dos Reis (RJ)
  • Antonina (PR)
  • Bertioga (SP)
  • Cananéia (SP)
  • Caraguatatuba (SP)
  • Cubatão (SP)
  • Guaraqueçaba (PR)
  • Guaratuba (PR)
  • Guarujá (SP)
  • Iguape (SP)
  • lhabela (SP)
  • Ilha Comprida (SP)
  • Itanhaém (SP)
  • Itariri (SP)
  • Mangaratiba (RJ)
  • Matinhos (PR)
  • Mongaguá (SP)
  • Morretes (PR)
  • Natividade da Serra (SP)
  • Paraibuna (SP)
  • Paranaguá (PR)
  • Paraty (RJ)
  • Pedro de Toledo (SP)
  • Peruíbe (SP)
  • Pontal do Paraná (PR)
  • Praia Grande (SP)
  • Rio Claro (RJ)
  • Salesópolis (SP)
  • Santos (SP)
  • São Bernardo do Campo (SP)
  • São Luiz do Paraitinga (SP)
  • São Paulo (SP)
  • São Sebastião (SP)
  • São Vicente (SP)
  • Ubatuba (SP)

O alerta é classificado com o grau de severidade perigo, o segundo mais alto na escala do Inmet.

Defesa Civil SP

A chegada de uma nova frente fria, com previsão de chuvas fortes e intensas rajadas de vento entre esta quarta (29) e quinta-feira (30),  mobilizou a Defesa Civil do estado de São Paulo, que alerta para risco severo de transtornos.

Diante do cenário meteorológico, o órgão informou ainda a ativação do Gabinete de Crise.

A preocupação maior, de acordo com nota da Defesa Civil, está relacionada à intensidade dos ventos.

Na Região Metropolitana de São Paulo e na Baixada Santista, as rajadas poderão chegar a valores próximos aos 90km/h. Nas demais regiões do estado, são esperados ventos que podem superar os 70km/h.

Ainda de acordo cm comunicado da Defesa Civil, além dos ventos, o avanço do sistema deverá provocar pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, acompanhadas por descargas elétricas. No Litoral, aumentam os riscos para ressaca e agitação marítima.


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