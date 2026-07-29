O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para ventos costeiros para o litoral de pelo menos três estados. O aviso é válido para toda esta quarta-feira (29), das 0h até as 23h59.
De acordo com o Inmet, cidades do litoral de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná estão sob o alerta laranja. A previsão dos meteorologistas indica a intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, movimentando dunas de areia sobre construções na orla.
No aviso, as áreas afetadas pelos ventos podem ir além do litoral.
Ao todo, a região Sul Fluminense, Metropolitana de Curitiba, Metropolitana de São Paulo, Litoral Sul e Norte Paulista, Vale do Paraíba, Metropolitana do Rio de Janeiro, estão entre as regiões.
Os municípios sob o alerta são:
- Angra dos Reis (RJ)
- Antonina (PR)
- Bertioga (SP)
- Cananéia (SP)
- Caraguatatuba (SP)
- Cubatão (SP)
- Guaraqueçaba (PR)
- Guaratuba (PR)
- Guarujá (SP)
- Iguape (SP)
- lhabela (SP)
- Ilha Comprida (SP)
- Itanhaém (SP)
- Itariri (SP)
- Mangaratiba (RJ)
- Matinhos (PR)
- Mongaguá (SP)
- Morretes (PR)
- Natividade da Serra (SP)
- Paraibuna (SP)
- Paranaguá (PR)
- Paraty (RJ)
- Pedro de Toledo (SP)
- Peruíbe (SP)
- Pontal do Paraná (PR)
- Praia Grande (SP)
- Rio Claro (RJ)
- Salesópolis (SP)
- Santos (SP)
- São Bernardo do Campo (SP)
- São Luiz do Paraitinga (SP)
- São Paulo (SP)
- São Sebastião (SP)
- São Vicente (SP)
- Ubatuba (SP)
O alerta é classificado com o grau de severidade perigo, o segundo mais alto na escala do Inmet.
Defesa Civil SP
A chegada de uma nova frente fria, com previsão de chuvas fortes e intensas rajadas de vento entre esta quarta (29) e quinta-feira (30), mobilizou a Defesa Civil do estado de São Paulo, que alerta para risco severo de transtornos.
Diante do cenário meteorológico, o órgão informou ainda a ativação do Gabinete de Crise.
A preocupação maior, de acordo com nota da Defesa Civil, está relacionada à intensidade dos ventos.
Na Região Metropolitana de São Paulo e na Baixada Santista, as rajadas poderão chegar a valores próximos aos 90km/h. Nas demais regiões do estado, são esperados ventos que podem superar os 70km/h.
Ainda de acordo cm comunicado da Defesa Civil, além dos ventos, o avanço do sistema deverá provocar pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, acompanhadas por descargas elétricas. No Litoral, aumentam os riscos para ressaca e agitação marítima.