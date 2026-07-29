Reprodução Cataratas do Iguaçu

O passeio Macuco Safari, uma das atrações mais procuradas do Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu (PR), foi suspenso por três dias a partir desta quarta-feira (29). A decisão foi anunciada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) após o acidente que provocou a morte de um turista holandês de 26 anos.

Divulgação/Macuco Safari Embarcação do passeio Macuco Safari

A interrupção temporária ocorre enquanto as autoridades apuram as circunstâncias do caso. A atração havia registrado um grave acidente na terça-feira (28), quando uma embarcação utilizada no passeio virou durante a navegação pelo Rio Iguaçu.

ICMBio lamenta morte e acompanha investigações

Em nota oficial, o ICMBio informou que lamenta profundamente a morte do turista e afirmou que acompanha a apuração do caso.

Segundo o instituto, a ocorrência envolvia um passeio privativo com oito pessoas a bordo: seis turistas holandeses e dois tripulantes, sendo piloto e copiloto. O órgão destacou que o resgate e toda a assistência às vítimas foram realizados imediatamente pelas equipes de atendimento.

O ICMBio informou ainda que, na condição de fiscal do contrato de concessão, verificou que a documentação da concessionária Ilha do Sol, responsável pela operação do Macuco Safari, está regular. As causas do acidente continuam sendo investigadas pelos órgãos competentes, com colaboração do instituto.

Sobre o acidente

O acidente aconteceu por volta do meio-dia desta terça-feira (28), dentro do Parque Nacional do Iguaçu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a embarcação transportava seis turistas holandeses e dois funcionários quando virou durante o passeio.

O turista de 26 anos sofreu afogamento, entrou em parada cardiorrespiratória e recebeu os primeiros atendimentos ainda no parque. Em seguida, foi levado por embarcação até o Porto Seco do Kattamaram e transferido de ambulância ao Hospital Municipal Padre Germano Lauck, onde a morte foi confirmada.

Outro turista foi encaminhado ao hospital em estado estável. Quatro passageiros receberam atendimento no local e foram liberados. Já o piloto e o copiloto procuraram atendimento posteriormente e foram encaminhados à UPA Morumbi.

Passeio é um dos mais procurados das Cataratas

O Macuco Safari é uma das atrações mais conhecidas do Parque Nacional do Iguaçu. O roteiro combina um trajeto em veículo elétrico por uma área de mata preservada, uma caminhada por trilha e um passeio de barco que leva os visitantes até bem próximo das quedas das Cataratas do Iguaçu.

As investigações sobre o acidente seguem sob responsabilidade da Polícia Civil, com apoio da Marinha do Brasil e dos demais órgãos envolvidos. Até o momento, não há divulgação oficial sobre o que provocou o tombamento da embarcação.