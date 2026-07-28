Reprodução/Defesa Civil de Giruá RS Equipes da Defesa Civil de Giruá-RS em ação após tornado que devastou propriedades na região

Um tornado atingiu o município de Giruá, na região Noroeste do Rio Grande do Sul, na noite desta terça-feira (28), deixando um rastro de destruição na zona rural, além de registrar pessoas feridas e dezenas de desabrigados.

O levantamento inicial aponta que as comunidades de Rincão dos Coimbras, Rincão dos Mellos, Rincão dos Ribeiros, Amaral e Melgarejo estão entre as áreas mais afetadas do município. Danos também foram confirmados nas cidades vizinhas de Senador Salgado Filho e Sete de Setembro.

Em nota oficial, o Governo Municipal de Giruá confirmou que diversas residências sofreram severos danos estruturais, com registros de destelhamentos, queda de árvores e prejuízos envolvendo animais de criação.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil atuam de forma integrada no atendimento às ocorrências e no suporte direto aos moradores atingidos.

Confira:

Um forte tornado provocou severos estragos em Giruá (RS), com confirmação de feridos pela prefeitura local. 📹 Prefeitura e Defesa Civil de Giruá-RS pic.twitter.com/1awxaR6WG5 — iG (@iG) July 29, 2026









Relato oficial e impacto nas comunidades

Segundo a Secretária Municipal de Assistência Social e Coordenadora Municipal da Defesa Civil de Giruá, Marieli Dalla Costa, o fenômeno ocorreu no início da noite, atingindo com intensidade a faixa de fronteira entre os municípios afetados.

O tornado que atingiu o município neste dia 28 de julho de 2026, por volta das 18h30 às 19h, atingiu também o município vizinho Senador Salgado Filho e algumas propriedades do interior de Giruá que fazem divisa com Salgado Filho. Foram atingidas cerca de quatro propriedades. Uma propriedade foi totalmente devastada, não sobrou nada relatou a secretária Marieli Dalacosta









A secretária também detalhou o balanço preliminar de vítimas e o atendimento emergencial prestado no local:

Temos registro de quatro feridos, em torno de dez pessoas desabrigadas, mas que estão sendo encaminhadas para a casa de familiares, e uma possível fratura de perna; no restante, apenas ferimentos leves. Todos os feridos foram encaminhados aos hospitais da região. Contamos com um forte trabalho do Corpo de Bombeiros, das equipes de socorro, do SAMU, das ambulâncias do município e também da equipe da Defesa Civil Municipal. No momento, são essas as informações que temos; com o amanhecer do dia, teremos maiores dimensões do que foi atingido detalhou









Bloqueio de vias e riscos na rede elétrica

A violência dos ventos provocou a queda de inúmeros postes e cabos da rede de distribuição de energia elétrica, dificultando o acesso das equipes de resgate a determinados pontos da zona rural.

Sabemos também que alguns pontos não foram acessíveis devido ao tornado: caíram muitos postes e muitos fios de luz, e a orientação dos bombeiros era para não passar por esses locais para não colocar nenhuma vida em risco alertou a coordenadora da Defesa Civil









Mobilização de equipes

Equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Defesa Civil permanecem mobilizadas nas áreas mais atingidas para prestar socorro e assistência humanitária às famílias afetadas.

Paralelamente, a Secretaria Municipal de Obras enviou maquinário pesado e servidores para atuar na remoção de árvores e no desimpedimento das estradas vicinais.

Já a Defesa Civil do RS informou que acompanha os trabalhos e segue consolidando os dados sobre os prejuízos materiais e humanos na região.

O que provocou o tornado

Segundo análise da MetSul Meteorologia, a devastação na região foi provocada pela formação de uma supercélula de tempestade, o tipo mais intenso e organizado de tempestade na atmosfera.

O fenômeno se desenvolveu a partir da combinação de ar muito quente e úmido impulsionado por um jato de baixos níveis, alta instabilidade e um forte cisalhamento do vento (mudança na velocidade e direção dos ventos conforme a altitude).

Essa dinâmica gerou um mesociclone, ou seja, uma corrente ascendente em rotação, criando a nuvem-parede e o funil que tocou o solo com ventos destrutivos.