Foto: Divulgação/Prefeitura de Lajeado/Órion Filmes Lajeado (RS), no Vale do Taquari, tem 500 pessoas abrigadas em parque e

Subiu para 197 o número de municípios que reportaram danos causados pelas chuvas no Rio Grande do Sul, o equivalente a quase 40% de todas as cidades gaúchas. 1.675 estão fora de casa, sendo 419 desalojados e 1.256 desabrigados. A maior parte dos atingidos reside na região do Vale do Taquari e nas Missões.

Os números de danos e de desalojados foram divulgados pelo boletim da Defesa Civil estadual, divulgado às 11h da manhã desta quinta (23). Apesar da quantidade de cidades com danos, o Governo do Estado não decretou situação de emergência climática até o momento.

Já o número de desabrigados consta no Monitoramento de Abrigos e Abrigados divulgado pela Secretaria do Desenvolvimento Social do Rio Grande do Sul. A última atualização foi às 14h14.

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A cidade mais atingida é Lajeado (RS), onde cerca de 500 pessoas foram abrigadas no Parque do Imigrante (número que não consta no relatório da Defesa Civil).

Glaucia Schumacher, prefeita da cidade, disse que o rio Taquari começou a se estabilizar na noite de quarta (22), quando mediu 24,6m, abaixo dos 25m que a prefeitura classificou como cota de atenção.

Conforme a plataforma ClimaRS, o Taquari desceu 21cm na última hora (entre 11h45 e 12h45) na estação de Estrela, marcando 22,7m (ainda em inundação, que é 19m).

Para esclarecimento, desabrigado se refere a pessoas que não têm aonde ir e dependem do acolhimento do poder Público, enquanto desalojado descreve quem teve que sair de casa mas tinha alternativa, seja com meios próprios, amigos ou familiares.

Em Porto Alegre, a medição mais recente do Guaíba atingiu a cota de atenção, com 1,92m. A expectativa é que o nível suba ainda mais, o que deve atingir residentes das ilhas do bairro Arquipélago, onde a água já alcança a primeira via próximo da Ilha da Pintada.

Segundo a MetSul Meteorologia, a vazão dos outros rios que atingiram cotas de inundação esta semana (Taquari e Caí) deverá contribuir para o Guaíba subir até sábado (25) ou domingo (26).

Ou seja, a tendência de cheia para o Guaíba está praticamente certa, mas os transtornos deverão se concentrar nas ilhas. A instituição ressalta que não há qualquer possibilidade de um evento similar às enchentes de 2024.

Alguns rios começaram a descer

Foto: Reprodução/ClimaRS Plataforma de monitoramento ClimaRS registra nível dos rios do RS





O nível das bacias hidrográficas de todo Brasil é acompanhado pelo Serviço Geológico Brasileiro (SGB). Segundo os dados da entidade, alguns pontos dos principais rios gaúchos seguem em inundação, enquanto outros apresentaram baixa.

Veja quais são os últimos dados divulgados pelo sistema, às 13h15 desta quinta (23):

Rio Taquari:

O Rio Taquari segue em inundação em quatro pontos: Estrela (que fica na divisa com Lajeado), Bom Retiro do Sul, Porto Mariante e Taquari. Contudo, todas quatro estações registram queda no nível desde a madrugada desta quinta (23).

Rio Caí:

O Rio Caí parou de subir na madrugada desta quinta (23) em Montenegro (RS), mas apresenta queda menor no nível da água e segue em inundação.

Rio Uruguai:

Na divisa com Santa Catarina, o Rio Uruguai começou a cair às 05h desta quinta (23), mas ainda está bastante longe da cota de inundação de 8m, marcando quase 12m conforme última atualização da SGB.

Rio dos Sinos:

O Rio dos Sinos não inundou, mas chegou à cota de “atenção inundação” em três pontos: São Leopoldo (RS), Taquara (RS) e Campo bom (RS). Em todos os três apresenta subida de 1 a 2cm na última hora.

Previsão do tempo é de chuvas para semana seguinte

Conforme estimativas de chuva dos modelos meteorológicos IFS e GFS (europeu e estadunidense), um período crítico de chuvas deve retomar no Rio Grande do Sul a partir de segunda-feira (27).

Apesar da precisão de previsões ser menor quanto mais distante, as projeções sugerem uma frente fria sobre o Centro do estado. Entre domingo (24) e quarta-feira (29), as chuvas podem ultrapassar os 100mm na região.