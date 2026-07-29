A pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (29) mostra que a disputa pelo Governo da Bahia está aberta e marcada por equilíbrio entre os dois principais candidatos. Tanto no primeiro cenário quanto no segundo, o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), e o governador Jerônimo Rodrigues (PT), que tenta a reeleição, aparecem em empate técnico dentro da margem de erro.
No primeiro cenário, ACM Neto registra 39% das intenções de voto, enquanto Jerônimo Rodrigues aparece com 38%. Aroldo Felix (UP) e Ronaldo Mansur (PSOL) têm 1% cada, e José Estevão (DC) não pontua. Os indecisos somam 13%, enquanto 8% afirmam votar em branco, anular o voto ou não comparecer às urnas.
Já no segundo cenário, os dois líderes mantêm os mesmos percentuais: 39% para ACM Neto e 38% para Jerônimo. A diferença está na ausência de José Estevão, o que eleva o índice de indecisos para 14% e reduz os votos brancos, nulos ou de eleitores que não pretendem votar para 7%.
Parte do eleitorado ainda pode mudar de ideia
O levantamento mostra que a campanha ainda tem espaço para mudanças. Segundo a Quaest, 44% dos entrevistados afirmaram que ainda podem mudar o voto para governador. Outros 54% disseram que a decisão já está definida.
A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 1.200 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 23 e 27 de julho. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número BA-02331/2026.
Rejeição dos candidatos
Entre os nomes avaliados, Jerônimo Rodrigues lidera o índice de rejeição, com 40%. ACM Neto aparece com 30%.
Os demais candidatos registram os seguintes percentuais:
Jerônimo Rodrigues (PT): 40%
ACM Neto (União Brasil): 30%
Ronaldo Mansur (PSOL): 17%
José Estevão (DC): 13%
Aroldo Felix (UP): 9%
Simulação de segundo turno
Na projeção de um eventual segundo turno entre os dois principais concorrentes, ACM Neto aparece numericamente à frente, com 43% das intenções de voto, enquanto Jerônimo Rodrigues soma 39%.
Além disso, 11% dos entrevistados ainda estão indecisos, e 7% afirmam que pretendem votar em branco, anular o voto ou não comparecer.
Governo tem maioria de aprovação
Apesar do cenário eleitoral equilibrado, a gestão de Jerônimo Rodrigues mantém aprovação superior à desaprovação.
Segundo a Quaest:
- Aprovam o governo: 57%
- Desaprovam: 34%
- Não souberam responder: 9%
Quando questionados sobre uma possível reeleição do governador, 52% disseram que Jerônimo merece continuar no cargo, enquanto 41% responderam que ele não merece um novo mandato. Outros 7% não opinaram.
Segurança é a área com pior avaliação
A pesquisa também mediu a percepção dos eleitores sobre diferentes áreas da administração estadual.
A segurança pública aparece como o principal ponto de insatisfação. O setor recebeu avaliação negativa de 47% dos entrevistados, enquanto apenas 27% consideram a atuação positiva.
Na saúde, 39% avaliaram a gestão de forma negativa, contra 32% de avaliações positivas.
Por outro lado, infraestrutura e mobilidade (46%), educação (45%) e atração de empresas (45%) estão entre os setores mais bem avaliados pelos entrevistados.