Fotos de divulgação ACM Neto (à esq.) e Jerônimo Rodrigues (à dir.)

A pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (29) mostra que a disputa pelo Governo da Bahia está aberta e marcada por equilíbrio entre os dois principais candidatos. Tanto no primeiro cenário quanto no segundo, o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), e o governador Jerônimo Rodrigues (PT), que tenta a reeleição, aparecem em empate técnico dentro da margem de erro.

No primeiro cenário, ACM Neto registra 39% das intenções de voto, enquanto Jerônimo Rodrigues aparece com 38%. Aroldo Felix (UP) e Ronaldo Mansur (PSOL) têm 1% cada, e José Estevão (DC) não pontua. Os indecisos somam 13%, enquanto 8% afirmam votar em branco, anular o voto ou não comparecer às urnas.

Já no segundo cenário, os dois líderes mantêm os mesmos percentuais: 39% para ACM Neto e 38% para Jerônimo. A diferença está na ausência de José Estevão, o que eleva o índice de indecisos para 14% e reduz os votos brancos, nulos ou de eleitores que não pretendem votar para 7%.

Parte do eleitorado ainda pode mudar de ideia

O levantamento mostra que a campanha ainda tem espaço para mudanças. Segundo a Quaest, 44% dos entrevistados afirmaram que ainda podem mudar o voto para governador. Outros 54% disseram que a decisão já está definida.

A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 1.200 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 23 e 27 de julho. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número BA-02331/2026.

Rejeição dos candidatos

Entre os nomes avaliados, Jerônimo Rodrigues lidera o índice de rejeição, com 40%. ACM Neto aparece com 30%.

Os demais candidatos registram os seguintes percentuais:

Jerônimo Rodrigues (PT): 40%

ACM Neto (União Brasil): 30%

Ronaldo Mansur (PSOL): 17%

José Estevão (DC): 13%

Aroldo Felix (UP): 9%



Simulação de segundo turno

Na projeção de um eventual segundo turno entre os dois principais concorrentes, ACM Neto aparece numericamente à frente, com 43% das intenções de voto, enquanto Jerônimo Rodrigues soma 39%.

Além disso, 11% dos entrevistados ainda estão indecisos, e 7% afirmam que pretendem votar em branco, anular o voto ou não comparecer.

Governo tem maioria de aprovação

Apesar do cenário eleitoral equilibrado, a gestão de Jerônimo Rodrigues mantém aprovação superior à desaprovação.

Segundo a Quaest:

Aprovam o governo: 57%

Desaprovam: 34%

Não souberam responder: 9%

Quando questionados sobre uma possível reeleição do governador, 52% disseram que Jerônimo merece continuar no cargo, enquanto 41% responderam que ele não merece um novo mandato. Outros 7% não opinaram.

Segurança é a área com pior avaliação

A pesquisa também mediu a percepção dos eleitores sobre diferentes áreas da administração estadual.

A segurança pública aparece como o principal ponto de insatisfação. O setor recebeu avaliação negativa de 47% dos entrevistados, enquanto apenas 27% consideram a atuação positiva.

Na saúde, 39% avaliaram a gestão de forma negativa, contra 32% de avaliações positivas.

Por outro lado, infraestrutura e mobilidade (46%), educação (45%) e atração de empresas (45%) estão entre os setores mais bem avaliados pelos entrevistados.