Reprodução/redes sociais Queda de granizo e ventania assusta moradores de Caxias do Sul na noite desta terça

Uma noite de apreensão e prejuízos tomou conta da Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul nesta terça-feira (28). Por volta das 23h, um temporal severo, acompanhado de vendaval e uma rápida e intensa chuva de granizo, causou transtornos e assustou moradores em diversos municípios da região.

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As cidades mais afetadas foram Caxias do Sul, Farroupilha, Bento Gonçalves e Flores da Cunha.

O fenômeno, que durou menos de 15 minutos, foi marcado pela violência dos ventos e pelo tamanho impressionante das pedras de gelo, suficientes para provocar estragos em veículos, perfurar telhados e danificar estruturas físicas.

Videos e imagens publicados nas redes sociais mostram em detalhes a passagen da ventania e o gelo acumulado nas vias, calçadas em diversos pontos.

Confira:

















Danos em Caxias do Sul e falta de energia

Em Caxias do Sul, os relatos de prejuízos se concentraram em múltiplos pontos, com destaque para a Zona Oeste. Nos bairros Belo Horizonte e Desvio Rizzo, houve registro de destelhamentos e queda de árvores. Em algumas vias, telhas arremessadas pelo vento acabaram sobre a fiação de energia elétrica, provocando interrupções no fornecimento.





No bairro Mariani, a força das pedras de gelo causou pânico entre as famílias. Já na Rua Dr. Mário Lopes, o transformador de um poste de iluminação estourou com o impacto das rajadas de vento e da chuva, deixando moradores do entorno completamente no escuro.

🔴 TEMPO | Temporal de granizo atingiu vários bairros de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, no final da terça-feira. 📷 Redes sociais pic.twitter.com/dnIqnOrVmE — MetSul.com (@metsul) July 29, 2026





Igreja parcialmente destruída em Flores da Cunha

No município vizinho em Flores da Cunha, as redes sociais foram tomadas por relatos e imagens do impacto da tempestade. O caso mais impressionante ocorreu no distrito de Mato Perso, onde a histórica Igreja de Santa Juliana foi parcialmente destruída pela força do vento e da precipitação. Parte da estrutura cedeu, deixando um rastro de escombros na localidade.

Estimativa de vento, vítimas e atuação da Defesa Civil

De acordo com levantamentos e estimativas meteorológicas para tempestades com essas características na região, os ventos durante o pico do vendaval pode ter ultrapassado 90 km/h em pontos isolados da Serra.

A Defesa Civil de Caxias do Sul e dos municípios vizinhos mobilizou equipes logo após os primeiros chamados para realizar o mapeamento dos estragos e efetuar a entrega emergencial de lonas às famílias que tiveram as casas destelhadas.

Até o momento, não há registro de vítimas fatais ou feridos graves decorrentes do temporal. A orientação do órgão é para que moradores que necessitarem de auxílio imediato ou lonas de proteção entrem em contato pelos canais de emergência (como o 199 da Defesa Civil e o 193 do Corpo de Bombeiros) e evitem mexer na fiação elétrica caída nas ruas.





























Alerta de transtornos

Além de Caxias do Sul, a cidade de Gramado entrou na faixa de alerta amarelo da Defesa Civil estadual. A classificação indica risco de nível moderado para deslizamentos na Região Serrana até quinta-feira (30), exigindo vigilância constante dos moradores em áreas de encosta e atenção das comunidades vizinhas.







