Foto: César Lopes/PMPA Cheia deve ser pequena, mas ainda pode afetar moradores das ilhas do Bairro Arquipélago, em Porto Alegre

O tempo firme predomina na Região Sul nesta sexta-feira (24). O amanhecer, inclusive, foi marcado por bastante frio e geadas na serra catarinense, com ação de uma frente fria, que também traz nebulosidade para maior parte da região.

São Joaquim (SC) amanheceu com 0,7ºC e uma geada considerável, enquanto as cidades vizinhas Urubici (SC) e Bom Jardim da Serra ficaram em torno dos 2ºC.

Segundo a Climatempo Meteorologia, o Paraná, porém, ainda terá chuvas pela manhã, que podem ganhar força ao longo da tarde e ocasionar temporais em regiões mais próximas de São Paulo.

Já Santa Catarina e Rio Grande do Sul devem ter chuvas fracas a moderadas em regiões de divisa, enquanto outras áreas permanecem com Sol e nuvens.

Já ono último período da região. A frente fria terá se afastado da região, o que enfraquece e praticamente cessa as chuvas como um todo.

A exceção fica para o Oeste do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, onde há possibilidade de chuva fraca e isolada por causa da umidade.

Além do tempo mais firme, sábado (25) deverá trazer um calor acima da média para boa parte do Sul, com locais marcando máximas em torno dos





Volta dos temporais no domingo (26)

A partir de domingo (26), temporais voltam a ganhar força, sobretudo na metade Oeste do Rio Grande do Sul. Ao longo do dia, a instabilidade deve avançar pelo estado gaúcho, com possibilidade de alcançar o Oeste catarinense e o Sudoeste do Paraná.

As temperaturas devem seguir agradáveis na maior parte do Sul. Segundo o meteorologista Ronaldo Coutinho, da Climaterra, o cenário de chuvas dos próximos 15 dias é de alerta para o estado gaúcho.

As chuvas que estão em baixa entre esta sexta (24) e sábado (25) voltam a ganhar força a partir de domingo (26), o que pode contribuir para elevação do nível do Guaíba, que deveria estar começando a estabilizar a partir de segunda (27).

Segundo Ana Maria Pereira Nunes, meteorologista da Meteored, o cenário é preocupante, já que modelos indicam chuvas de 200 a 400mm até o dia 07 de agosto, localizadas justamente nas regiões já impactadas do estado gaúcho. Caso as projeções se confirmem, áreas já vulneráveis podem sofrer novamente.

Foto: Pedro Piegas/PMPA Às 6h desta sexta-feira (24), a medição registrou 2,09 metros na Ilha da Pintada, em Porto Alegre





Nesta sexta (24), a Defesa Civil Estadual emitiu um alerta de inundação para o bairro Arquipélago, onde ficam as ilhas de Porto Alegre. Com o Guaíba subindo acima dos 2m, a região já deve enfrentar transtornos. Contudo, a cota de inundação para a capital como um todo é em 3,6m.

Coutinho destaca que nos próximos 15 dias, caso o cenário de chuvas se confirme, podem acontecer transtornos também na Região Metropolitana da capital gaúcha.

Temor pela nova enchente

Conforme os dados divulgados pela Defesa Civil Estadual e pela Secretaria de Desenvolvimento, na manhã desta sexta (24), 1.880 pessoas estão fora de casa por causa das chuvas no Rio Grande do Sul.

As instabilidades cobrem o estado desde o dia 16 de julho, mas se intensificaram no começo desta semana. O número de cidades afetadas e de pessoas atingidas subiu rapidamente desde então.

Entre terça (21) e hoje (24), o número de cidades atingidas saltou de cerca de 70 para 206, enquanto das pessoas deslocadas de casa saiu de 210 para 1.880.

Uma das cidades mais atingidas foi Lajeado (RS), onde cerca de 500 pessoas foram abrigadas no Parque do Imigrante. A cidade ficou tomada pelo Rio Taquari inclusive em regiões centrais e é o quarto ano consecutivos com eventos do tipo.





Em Porto Alegre, o temos por uma enchente similar a de 2024 cresce entre os moradores. Há discussões sobre o problema de divulgar informações com alarmismo ou com seriedade.

Contudo, desde terça (21), meteorologistas apontam que o Guaíba poderia subir de nível, o que causaria transtornos nas ilhas do bairro Arquipélago e, no máximo, em regiões centrais da cidade.

Apesar disso, somente na manhã desta quarta (24), às 09h, a Defesa Civil Estadual emitiu alerta vermelho para inundação nas ilhas, enquanto ontem à tarde (23) águas já começavam invadir algumas ruas.

Segundo a MetSul Meteorologia, porém, a chance de eventos similares aos de 2024 está totalmente descartada até o momento, e as previsões são para um enchente de porte pequeno ou médio, que atinja as ilhas e, talvez, algumas partes centrais da cidade.