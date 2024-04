Reprodução/Olhar Direto Jair Bolsonaro (PL) e o irmão de Gilmar Mendes, Francisco (União Brasil)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) declarou apoio à candidatura do irmão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes à Prefeitura de Diamantino, no Mato Grosso.

Bolsonaro desembarcou no município na tarde dessa segunda-feira (8), após participar de um ato político na capital Cuiabá. Ele foi recebido na casa de Francisco Mendes (União Brasil), onde selou apoio.

O ex-presidente circulou pela cidade de 22 mil habitantes com Francisco e também participou de um ato conjunto no aeroporto da cidade, onde foi recebido por apoiadores vestidos de verde e amarelo.

Os dois visitaram o comércio local, onde comeram um pastel e beberam caldo de cana. Em um vídeo que circula nas redes sociais, o irmão de Gilmar afirma a um apoiador que a presença do ex-presidente na cidade é um evento “histórico” e “já entrou para a história”.

A iniciativa de visitar Diamantino teria partido de Bolsonaro. Nas últimas semanas, o ministro Gilmar Mendes fez uma série de críticas ao ex-presidente. O magistrado afirmou que as falas do ex-presidente durante ato na Avenida Paulista, em 25 de março, "pareceram uma confissão".

Francisco Mendes tenta voltar ao cargo que exerceu na cidade em dois mandatos, entre 2001 e 2008, filiado à época no PSB e no PPS (atual Cidadania), respectivamente. Dessa vez, Mendes fecha aliança com o Partido Liberal (PL), de Bolsonaro, que deve indicar o candidato a vice-prefeito na chapa.

A cidade de Diamantino já foi governada pelo pai e pelo avô de Gilmar Mendes, e apresentou maioria bolsonarista nas últimas eleições. Em 2022, Bolsonaro teve 62,9% dos votos válidos ante 37,1% de Lula (PT).

Depois do encontro na casa do irmão de Gilmar, Bolsonaro participou de um jantar na fazenda do empresário Reinaldo Morais, conhecido como o "Rei do Porco".

Morais coordenou a campanha do ex-presidente em Mato Grosso em 2022 e chegou a disputar a eleição suplementar ao Senado pelo PSC, mas terminou em penúltimo lugar. Ele foi o candidato mais rico na disputa, com um patrimônio de R$ 158,2 milhões.

