Reprodução/TV Cultura Flavio Bolsonaro foi o entrevistado do Roda Vida nesta segunda-feira (8)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) descartou categoricamente a ideia de que seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), busque asilo no exterior. A afirmação surge em meio a especulações sobre o futuro do ex-presidente, após ele passar duas noites hospedado na Embaixada da Hungria em fevereiro. Esse acontecimento ocorreu quatro dias após a Polícia Federal (PF) confiscar o passaporte de Bolsonaro por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF), deixando-o impedido de deixar o país.

"De jeito nenhum (que ele poderia pedir asilo), não existe essa história. Não tem por quê. Olha o que ele está fazendo pelo Brasil, arrastando gente Brasil afora. Não tem esse papo de fugir e pedir asilo", afirmou Flávio em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, nesta segunda-feira (8).

O parlamentar, no entanto, expressou desconhecimento sobre os motivos que levaram seu pai a buscar refúgio na Embaixada da Hungria, afirmando que "ele não abre os detalhes com ninguém". Em uma entrevista concedida à colunista do jornal O GLOBO, Bela Megale, Flávio Bolsonaro afirmou que soube da situação momentos antes da matéria do jornal "The New York Times" ser publicada.

"Ele não abre (os detalhes) para mim, não abre para ninguém. Eu também não quero ficar conjecturando sobre o que ele foi fazer ou não foi fazer. O fato é que, se ele quisesse ir lá pedir asilo político, ele teria ficado", afirmou.

Sobre a visita de seu irmão mais novo, o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), ao seu pai durante o período em que esteve na Embaixada da Hungria no Brasil, o senador afirmou que Carlos estava em Brasília para visitar sua filha e, ao tomar conhecimento da presença do pai na embaixada, decidiu passar algumas horas com ele antes de partir.

Conforme relatado pela colunista do jornal O GLOBO, Bela Megale, no final de março, quando a informação veio à tona, Carlos teria dito a seus aliados que permaneceu na embaixada por cerca de meia hora. Ele justificou sua visita afirmando que não costuma frequentar a casa do pai em Brasília devido a uma "questão pessoal".

Golpe

Ainda durante a entrevista no programa Roda Viva, da TV Cultura, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) descartou categoricamente a possibilidade de um golpe durante a reta final do governo de seu pai, referindo-se a isso como um "crime impossível" e "sem lógica". Em sua análise, ele comparou essa hipótese a uma "venda de terreno na lua", destacando sua incredulidade em relação à viabilidade e plausibilidade dessa ideia.

"Se eu quiser te vender um terreno na lua agora, você vai aceitar? Não. Por quê? Porque é um crime impossível. Quando é um crime impossível, não há crime. Essa narrativa de tentativa de golpe no 8 de janeiro é um crime impossível. Vocês querem me convencer de verdade que alguém que cometeu os atos de vandalismo ia sentar na cadeira de presidente da República, ia começar a dar ordem e ia todo mundo cumprir?", discorreu Flávio.

Desde 2023, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seu círculo próximo têm consistentemente minimizado ou negado qualquer intenção de golpe de Estado, apesar das investigações em curso pela Polícia Federal (PF). Recentemente, depoimentos de militares que ocupavam posições de liderança em duas das três Forças Armadas confirmaram que o então presidente tentou persuadi-los a participar de um movimento antidemocrático.

Documentos internos e trocas de mensagens entre membros das Forças Armadas reforçam a discussão sobre uma possível ruptura institucional e a cogitação de um golpe, especialmente após a derrota de Bolsonaro nas eleições. As investigações conduzidas pela PF, juntamente com trechos de delações premiadas, incluindo a do tenente-coronel Mauro Cid, sugerem um suposto conhecimento do ex-presidente sobre a elaboração de um decreto para declarar estado de sítio.

Além disso, Bolsonaro e seus aliados estão sob investigação pelos ataques ocorridos em 8 de janeiro de 2023, quando apoiadores do ex-presidente invadiram e vandalizaram as sedes dos Três Poderes em Brasília.

Em outro contexto, o senador Flávio Bolsonaro retomou questionamentos sobre a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Lula visitou Araraquara (SP) no dia anterior aos ataques de 8 de janeiro para prestar solidariedade às famílias afetadas por um severo temporal no litoral paulista.

"É uma farsa essa viagem dele, eu não tenho nem dúvida. O que ele foi fazer de sábado para domingo em uma viagem em local que os ministros já tinham ido? Diz que é para prestar solidariedade. Eu acho que ele saiu de Brasília torcendo para acontecer o que aconteceu no 8 de janeiro."

