Reprodução/redes sociais Bolsonaro em Santa Catarina

O ex-presidente Jair Bolsonaro expulsou políticos que estavam ao seu lado no palanque de um ato com apoiadores em Balneário Camboriú (SC) neste sábado (30).

O ex-chefe do Executivo disse que o espaço estava muito cheio e que os presentes não estavam enxergando quem estava em cima do palco.

Além disso, pediu para os candidatos a cargos das eleições municipais descessem, para não usarem o ato como ferramenta política. “Vamos descer todo mundo aqui. Quem é candidato a qualquer coisa aí, desce. Não é comício político”, disse Bolsonaro.

No palco, o ex-presidente pediu que ficasse apenas o governador do Estado, Jorginho Mello (PL), o senador Jorge Seif (PL-SC) e o prefeito de Balneário Camboriú (SC), Fabrício Oliveira (PL).

Além de agradecer aos apoiadores, Bolsonaro disse em seu discurso que não irá “desistir do Brasil”. Ele está impedido de concorrer a cargos políticos por 8 anos.

O ex-chefe do Executivo foi a Balneário Camboriú (SC) para passar o feriado da Páscoa. Antes do ato, reuniu-se com Jorginho Mello, Jorge Seif e Fabrício Oliveira.

Jair Renan Bolsonaro, filho 04 do ex-presidente, anunciou a sua pré-candidatura a vereador no município na última terça-feira (26), mesmo dia em que se filiou ao PL.

