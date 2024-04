Reprodução Ministro Alexandre de Moraes





Nesta terça-feira (9), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou o pedido feito pelo X/Twitter no Brasil para que os responsáveis internacionais da plataforma fossem responsabilizados pelas medidas ordenadas pela Justiça brasileira. Moraes classificou o pedido como "beirando a litigância de má-fé".

O embate judicial entre Moraes e o dono da plataforma, Elon Musk, tem sido intenso nos últimos dias.



Musk ameaçou reativar perfis bloqueados pela Justiça brasileira e acusou o ministro do STF de ser um ditador.

Em resposta, Moraes discordou do argumento adotado pelo X/Twitter no Brasil, que alegou não ter poder sobre decisões judiciais.



O magistrado afirmou que a empresa no Brasil possui total "responsabilidade jurídica, civil e administrativa da X Brasil Internet Ltda., bem como de seus representantes legais, inclusive no tocante a eventual responsabilidade penal, perante a Justiça brasileira".

Ele destacou que o pedido do X/Twitter buscava blindar seus representantes no Brasil, o que não possui garantia jurídica.

Moraes ressaltou que a solicitação feita pela empresa era uma tentativa de obter uma cláusula de imunidade jurisdicional, algo que não está previsto na ordem jurídica nacional.

Ele ainda mencionou que a presença de uma das chamadas operadoras internacionais no quadro social da empresa sugeriria um abuso da personalidade jurídica.





O X/Twitter no Brasil havia solicitado ao STF que enviasse as ordens judiciais para a administração internacional da plataforma, localizada nos Estados Unidos e na Irlanda.

No entanto, o pedido foi negado pelo ministro Moraes, que manteve a responsabilidade sobre as medidas determinadas pela Justiça brasileira junto à empresa no Brasil.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp