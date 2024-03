Douglas Gomes/Lid Republicanos/Flickr Michelle Bolsonaro (PL Mulher), à frente, e Tarcísio de Freitas (Republicanos), ao fundo

Michelle Bolsonaro, presidente do PL Mulher, reforçou o convite para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), se filiar ao Partido Liberal (PL).

O convite foi feito nessa segunda-feira (25), durante a cerimônia de entrega do título de cidadã paulistana para a ex-primeira dama – em evento que contou com a presença do prefeito Ricardo Nunes (MDB) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) –, após disputa judicial que impedia o uso do Theatro Municipal para a realização do ato.

Tarcísio não compareceu, mas sua esposa Cristiane Freitas representou o governador no evento. “A nossa Cris representando aqui o nosso governador que estava conosco lá na filiação do PL Mulher, até fiz um convite: ‘Tarcísio, vem você para o PL também, vem'”, disse Michelle Bolsonaro.

Na cerimônia, a secretária de Políticas para a Mulher do governo de Tarcísio, Sonaira Fernandes, saiu do Republicanos e se filiou ao PL.

No dia 13 deste mês, o governador de São Paulo foi recebido na sede do Partido Liberal em Brasília sob gritos de "filia".

Tarcísio negou, contudo, qualquer mudança no momento. “Estou no Republicanos, estou bem, planejando o futuro, sem nenhum movimento de mudança”, afirmou em entrevista coletiva.

O Republicanos de Tarcísio integra o governo Lula (PT), ocupando o Ministério de Portos e Aeroportos, chefiado por Silvio Costa Filho. Em setembro de 2023, o partido divulgou uma nota afirmando que mesmo com o ministério, não integraria a base do governo e seguiria independente.

Um mês depois, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), informou que tanto o Republicanos quanto o PP passariam a integrar a base governista, razão pela qual Bolsonaro tem demonstrado incômodo.

"Queria fazer uma saudação especial ao líder do Republicanos e ao líder do PP, que são duas bancadas que ingressam definitivamente, com bancadas federais, nessa frente ampla da base na Câmara dos Deputados", afirmou Padilha.

