Reprodução Silvio Costa Filho será ministro de Lula





O governo Lula confirmou nesta quarta-feira (6) que Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) será o novo ministro de Portos e Aeroportos, substituindo Márcia França. A confirmação ocorre após uma série de negociações entre o petista e partidos do Centrão.

“O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu na tarde desta quarta-feira (6/9) com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e com os deputados federais Silvio Costa Filho (Rep-Pernambuco) e André Fufuca (PP-MA). Os deputados foram convidados, respectivamente, para os ministérios dos Portos e Aeroportos e do Esporte, e aceitaram o convite. A nomeação e posse serão realizadas no retorno do presidente Luiz Inácio lula da Silva da reunião do G20. O ministro Márcio França assumirá a nova pasta das Micro e Pequenas Empresas”, diz nota oficial do Palácio do Planalto.





Silvio Costa Filho aceitou ser ministro em agosto, mas precisou negociar qual ministério iria ocupar.



Inicialmente, ficou acordado que ele comandaria o Ministério do Esporte. Porém, após uma longa negociação, resolveu chefiar Portos e Aeroportos.



Silvio Costa Filho representará uma grande base do Republicanos. Lula aceitou colocá-lo no Palácio do Planalto porque tem o interesse de ganhar mais 70 votos na Câmara dos Deputados, aprovando projetos-chaves do seu governo.