Divulgação/Governo do Estado de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse na noite dessa quarta-feira (9) que é contrário ao possível ingresso do Republicanos, seu partido, na base do governo Lula. "Sou contra", afirmou. "Não gostaria de ver o meu partido fazendo parte da base do governo".

Ex-ministro da Infraestrutura no governo de Jair Bolsonaro (PL) e oposição ao governo de Lula (PT), Tarcísio mantém a aliança com o ex-presidente, tendo dito que sempre será "leal ao presidente". Ele tem sido sondado para ingressar no Partido Liberal.





Durante a reforma tributária, o governador foi um dos principais articuladores para que o Congresso votasse a favor da reforma, em contato direto com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), e contrariando Jair Bolsonaro. Em uma reunião do PL, em que compareceu como convidado, Tarcísio de Freitas foi interrompido pelo próprio Bolsonaro e hostilizado por membros do partido.

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), já afirmou que Lula decidiu incorporar o Partido Progressista e o Republicanos no governo. André Fufuca (PP-MA) e Sílvio Costa Filho (Republicanos-PE) devem assumir ministérios em breve.