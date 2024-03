Reprodução / CNN Brasil - 20.02.2023 Ao lado do governador Tarcísio, presidente Lula fala sobre as chuvas que atingiram a população no litoral norte de São Paulo

De acordo com uma pesquisa realizada pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgada nesta terça-feira (19), a aprovação da administração do governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), alcançou 59,1%. Este número representa um aumento de 3,8 pontos percentuais em comparação com fevereiro deste ano, quando a pergunta foi feita pela última vez.

Em relação a dezembro de 2023, a aprovação do governador também registrou crescimento. Em um período de três meses, a taxa subiu de 52,5% para os atuais 59,1%. No mesmo período, a sua desaprovação diminuiu em 6,3 pontos percentuais, passando de 43,8% em dezembro de 2023 para 37,5% atualmente.

A aprovação do chefe do Executivo paulista é maior entre os entrevistados do sexo masculino (66,7%), pessoas de 45 a 59 anos (60,7%) e aqueles que concluíram o ensino fundamental (62,8%).

A pesquisa também revelou que a avaliação positiva da administração do governador (aqueles que a consideram "ótima" ou "boa") é de 43,9%, enquanto os que a classificam como "ruim" ou "péssima" somam 25,5%.

Lula cai

Por outro lado, enquanto a aprovação de Tarcísio de Freitas aumentou entre os paulistanos, a do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve uma leve queda. Em dezembro de 2023, a taxa de aprovação do presidente era de 55,1%, caindo para 54,9% em fevereiro de 2024 e, atualmente, situando-se em 53,6%.

Ao segmentar os dados, observa-se que a aprovação da administração do petista é maior entre os entrevistados do sexo feminino (57,9%), pessoas de 16 a 24 anos (62,1%) e aqueles que concluíram o ensino fundamental (64,1%). No entanto, a desaprovação do presidente cresceu, passando de 42% em dezembro do ano passado para os atuais 43,6%. A pesquisa também indica que ainda há 2,9% de pessoas que não sabem ou não opinaram sobre o tema.

Segundo o levantamento do Paraná Pesquisas, as avaliações positiva e negativa da administração federal estão tecnicamente empatadas dentro da margem de erro. Entre os entrevistados, 38% avaliaram como "ótima" ou "boa", enquanto 35,1% a consideraram "ruim" ou "péssima".

A pesquisa entrevistou 1.350 eleitores do município de São Paulo entre os dias 13 e 18 de março de 2024 por meio de entrevistas pessoais. A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95%.

