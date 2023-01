Wilson Dias/Agência Brasil - 31/01/2019 Deputado federal Marcelo Freixo, novo presidente da Embratur

O deputado federal Marcelo Freixo , novo presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) , anunciou que vai deixar o PSB e se filiar ao PT.

Escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ocupar o cargo , Freixo criticou o atual partido e citou desavenças com o líder da legenda no Rio, Alessandro Molon . "O PSB foi para um lugar em que eu não me enxergo mais", afirmou, em entrevista ao jornal O Globo .

De acordo com o deputado, ele entregou a carta de desfiliação do PSB pessoalmente ao presidente nacional do partido, Carlos Siqueira, na última sexta-feira (30).

Após sair da sigla, confirmou que vai retornar ao PT, partido ao qual foi filiado entre 1986 e 2003 e saiu por divergências internas.

Freixo disse ter aguardado para anunciar a troca de legendas para evitar rumores de que ele tinha a intenção de assumir algum ministério do governo de Lula .

"Preciso estar num lugar que tenha construção partidária, coisa que não teve no PSB", disse ele. "Minha conversa com o PT é para fazer esse processo de formação política e construir uma frente democrática ampla liderada pelo partido, onde eu possa ajudar", acrescentou.

Nas eleições de outubro de 2022 , houve discordância dentro da sigla em relação à candidatura ao Senado. Freixo, à época, defendia o apoio ao deputado estadual André Ceciliano (PT) , enquanto Molon definiu que se candidataria à vaga . Esse entrave criou uma barreira entre uma possível aliança entre as siglas no Estado.

No fim, o senador reeleito Romário (PL) foi o vencedor da disputa , somando 36,15% dos votos. O pessebista angariou 26,26% dos votos.

"Eu tive problemas porque o acordo passava pela candidatura ao Senado e não foi cumprido pelo Molon e, portanto, pelo PSB. Siqueira é testemunha e reafirmou isso a mim. Isso levou a uma relação muito ruim", disse.

Durante 16 anos, Freixo também foi filiado ao PSOL, tornando-se um dos nomes mais conhecidos e fortes do partido. Ele deixou a legenda, no entanto, em junho de 2022 para concorrer às eleições estaduais pelo PSB.

O deputado, porém, foi derrotado ainda no primeiro turno, quando teve 27,39%, contra o governador Cláudio Castro (PL), que recebeu 58,69% votos.

Como antecipou a coluna do Daniel Cesar , do iG , antes mesmo de assumir o Planalto, já era um desejo de Lula que Freixo participasse de alguma forma de seu governo, a partir deste ano, e se filiasse ao PT .

Em conversa com a coluna , um parlamentar petista falou que, mesmo ele se filiando só agora, seria muito bem-vindo e representaria bem a sigla no governo Lula . "Freixo é um legítimo representante do que nosso campo pensa e seria muito bem-vindo no partido", afirmou.

