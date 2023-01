Ricardo Stuckert/PR - 04.01.2023 Lula no Palácio do Planalto

Na manhã desta quarta-feira (4), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) divulgou a primeira foto em uma reunião na sede da presidência , com o ministro das Relações Institucionais , Alexandre Padilha .

O mandatário cumpre hoje o primeiro dia completo de agendas no Palácio do Planalto que prevê reuniões com os ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Mauro Vieira (Relações Exteriores), Paulo Pimenta (Comunicação Social) e Fernando Haddad (Fazenda).

Pela manhã, o petista também participou da cerimônia em que o vice-presidente, Geraldo Alckmin, assumiu o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

"Hoje ao longo do dia terei reuniões no Palácio do Planalto com ministros do nosso governo. No final da manhã, também participo da cerimônia de posse como ministro do nosso vice-presidente Geraldo Alckmin. Muito trabalho a fazer. Vamos em frente! Bom dia a todos", escreveu o presidente no Twitter.

Durante toda a transição de governo e até a última terça (3), Lula estava ficando em um hotel na área central de Brasília. O caso ocorreu porque a Granja do Torto - que é usada pelo presidente eleito - estava ocupada pelo então ministro da Economia, Paulo Guedes.

Agora, com a posse do chefe do Executivo, Lula e a primeira-dama, Janja, devem se mudar para o Palácio do Alvorada.

