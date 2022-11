Ricardo Stuckert Freixo quer ser ministro de Lula

O deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ) negocia uma filiação ao Partido dos Trabalhadores (PT), a fim de conseguir um ministério no governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de acordo com a coluna de Igor Gadelha no Metrópoles.



Depois de ser derrotado nas eleições para o governo do Rio de Janeiro, Freixo vê seu mandato como deputado encerrando no final deste ano. Eles já teria demonstrado interesse nos ministérios de Cidades ou Cultura.

Ainda segundo a coluna, a filiação ao PT seria interessante para Freixo ter menos concorrência. Isso porque seu atual partido, o PSB, tem uma grande lista de políticos ministeriáveis para o governo Lula, criando disputa interna.

Além de freixo, outros nomes fortes do PSB são o senador eleito pelo Maranhão Flávio Dino; o governador de Pernambuco, Paulo Câmara; e o ex-governador paulista Márcio França. Flávio Dino é cotado para a Justiça, enquanto Márcio França para Cidades ou Infraestrutura.



