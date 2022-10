O senador Romário (PL) foi reeleito para o mandato de oito anos neste domingo (2) de eleições em todo país. O ex-jogador de futebol, ídolo da seleção brasileira, garantiu mais de 2.302.541 votos e mais de 29% dos votos válidos.

Apenas uma vaga para o Senado estava aberta para disputa nessas eleições. A bancada do Rio de Janeiro continuará composta por parlamentares do PL (Partido Liberal). A bancada de Bolsonaro é formada por Romário, Flávio Bolsonaro e Carlos Portinho que é suplente de Arolde de Oliveira, que morto em 2020.



