Ricardo Stuckert/Divulgação Lula foi um dos principais apoiadores da campanha de Marcelo Freixo para o governo do Rio

Marcelo Freixo pode estar com os dias contados no PSB e de malas prontas para o PT. Não se trata de uma briga interna e ou de ruptura entre as duas siglas, mas um acordão que permita a ele ganhar um ministério e virar nome forte na disputa para a prefeitura do Rio de Janeiro em 2024.



A coluna ouviu de membros do diretório do PT que o próprio presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, quer ter o deputado federal dentro do governo . Se não for como ministro, a tendência é que Freixo ganhe pelo menos uma secretaria, mas o nome dele já foi colocado na mesa para mais de uma pasta. Atualmente, ele é cogitado para comandar a Cultura, principalmente porque há resistência para nomeá-lo ministro da Segurança Pública.

Como o PSB já requisitou alguns ministérios, o candidato derrotado ao governo do RJ ficaria de fora. Além disso, Lula está pensando a médio prazo. Ainda que o PT também não vá ficar com tantas pastas assim, uma vez que é preciso vaga para negociar com o Centrão, o presidente quer usar a cartada para ter Freixo como um indicado de seu próprio partido.

Em conversa com a coluna, um parlamentar petista falou que não há qualquer resistência pelo nome do colega de Câmara. Mesmo ele se filiando só agora, seria muito bem-vindo e representaria bem a sigla no governo Lula. "Freixo é um legítimo representante do que nosso campo pensa e seria muito bem-vindo no partido", afirmou.

A ideia vai além de um movimento para garantir um ministério para o deputado federal. A intenção de Lula é colocá-lo dentro do governo e numa pasta com repercussão para prepará-lo para 2024. O presidente eleito quer Freixo na disputa do Rio de Janeiro, ao lado do atual comandante da cidade, Eduardo Paes .

Embora Freixo não cogite a ideia neste momento, Lula já disse a membros do núcleo duro do próximo governo que vai tentar colocar o aliado como vice de Paes para a disputa. O petista sabe que Bolsonaro vai tentar tomar a cidade fluminense de volta e será preciso montar uma frente ampla para garantir resistência. Paes é muito querido na periferia, ao mesmo tempo que Freixo é o queridinho da elite intelectual do município, o que poderia formar uma dupla e tanto.

Questionado se isso não seria um recuo na trajetória política dele, afinal foi candidato a governador, petistas garantem que não. Um membro do diretório nacional do PT diz que é preciso ter calma. "Freixo é novo e tem um longo caminho pela frente. As eleições 2022 mostraram que ser vice nem sempre é recuar, o Geraldo é prova disso".

Em contato com a coluna, Freixo foi questionado se está deixando o PSB e enviou a seguinte resposta. "Não estou fazendo este debate". Dias antes, porém, o deputado federal havia dito que não faria parte do grupo de transição , mas acabou confirmado na equipe.