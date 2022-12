Reprodução: redes sociais - 21/12/2022 André Ceciliano e Lula

O deputado André Ceciliano (PT) irá assumir a Secretaria de Assuntos Federativos da Presidência da República , vinculada a Secretaria das Relações Institucionais no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) .

O anúncio, porém, deve ser realizado amanhã (22) pelo futuro chefe da Secretaria das Relações Institucionais, o deputado Alexandre Padilha (PT) , que também terá o nome divulgado por Lula na próxima quinta-feira.

Ainda, Ceciliano fará parte do núcleo mais próximo do presidente, com uma sala perto do gabinete presidencial no Palácio do Planalto. Ele também definirá a rotina de ações e estratégias governamentais.

Funções do secretário de Assuntos Federativos:

Auxiliar o Ministro de Estado Chefe na articulação política com os entes federativos;

Realizar um acompanhamento da economia e política dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

Inspecionar o desenvolvimento das ações federais no âmbito dos entes federativos;

Administrar informações e elaborar recomendações para o aperfeiçoamento do pacto federativo;

Acompanhar o planejamento, a organização e a agenda do Presidente da República, mediante demanda da Secretaria-Executiva da Secretaria de Governo;

Auxiliar em viagens internacionais e nacionais da presidência.

André Ceciliano

Filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT) desde 1996, Ceciliano foi duas vezes prefeito de Paracambi, município do Rio de Janeiro e quatro vezes deputado estadual. Atualmente é presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.

Ele concorreu para senador nas eleições de 2022, mas perdeu a vaga para Romário (PL).

Alexandre Padilha

Deputado federal pelo PT, é também médico infectologista formado pela Unicamp. No segundo mandato Lula, entre 2006 e 2010, Padilha assumiu Secretaria de Relações Institucionais. Em 2011, com o país sob o comando de Dilma Rousseff, o deputado chefiou o Ministério da Saúde.

