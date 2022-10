O governado reeleito Cláudio Castro (PL) no Rio de Janeiro disse que fará um governo a todos os cariocas 'independete de cor, raça, bandeira partidária e lado político, vai lutar todos os dias para fazer um governo para todos'.

Castro com 99,84% das seções totalizadas apresenta cerca de 58,66% dos votos válidos mais de 4.922 milhões de voto).

"Um governo que continue avançando na geração de emprego, diminuindo imposto. Um governo que continue abrindo restaurante do povo, com café da manhã do trabalhador, com o 'RJ Alimenta' combatendo a fome, um Rio de Janeiro que leva saúde a cada canto desse estado", disse Castro.

