O deputado federal Márcio Macêdo (PT-SE) está próximo de ser anunciado pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como ministro da Secretaria-Geral da Presidência. O nome de Macêdo cresceu nos últimos dias.

A Secretaria Geral é um ministério importante pela proximidade com a Presidência. Quem ocupa o cargo despacha de dentro do Palácio do Planalto. Macêdo é um dos políticos com maior confiança de Lula. Foi tesoureiro da campanha presidencial neste ano.

Ao menos dois outros petistas têm se movimentado para tentar ficar com o cargo. O deputado estadual reeleito Emídio de Souza (PT-SP) tem o apoio de Fernando Haddad (PT). Emídio viajou a Brasília, hospedou-se no mesmo hotel que Lula e esteve presencialmente em parte dos trabalhos da transição.

O advogado Marco Aurélio de Carvalho também está no páreo. Ele é coordenador do grupo de advogados Prerrogativas. Marco Aurélio buscou fortalecer seu nome junto a movimentos sociais, importantes para o PT.

Macêdo também frequenta o hotel onde o presidente eleito está hospedado. Ele tem 52 anos, é biólogo e foi deputado federal de 2011 a 2015. Assumiu um mandato na legislatura atual depois da cassação de Valdevan Noventa (PL-SE).

