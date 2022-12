Montagem iG / Imagens: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados e Michel Jesus/Câmara dos Deputados Deputados Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli

A aliados, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) disse que vai formar um grupo dentro do Partido Liberal para fazer uma oposição "forte e sistêmica" ao governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) . O nome da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) , no entanto, estaria fora dos planos do filho do atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL) , segundo parlamentares que fazem parte da legenda próximos a Eduardo.

Conforme apuração da jornalista Bela Megale , do jornal O Globo , o deputado já vinha fazendo críticas à atuação de Zambelli desde as campanhas eleitorais por acreditar que ela trabalhava apenas na eleição de seus "pupilos". A distância entre eles, entretanto, tornou-se maior após a vitória de Lula no segundo turno do pleito .

Conforme a jornalista, a confusão em que Zambelli se envolveu um dia antes das eleições 2022 , em que apareceu apontando uma arma para um homem negro nas ruas de um bairro nobre de São Paulo , é visto como um dos fatores que colaboraram para a derrota de Bolsonaro .

Após o episódio vir à tona , Eduardo e o senador Flávio Bolsonaro (PL) chegaram a defender a parlamentar publicamente, mas, depois da eleição de Lula , admitiram que a repercussão do caso foi negativa.

Nessa terça-feira (29), durante jantar do partido, Bolsonaro se irritou publicamente com Zambelli. De acordo com informações da coluna, as pessoas que estavam no local disseram que o humor do presidente "virou" depois de ele falar "não" duas vezes, de maneira enfática, a ela.

Eduardo Bolsonaro não estava presente do evento, já que está em viagem ao Catar, acompanhando os jogos da Copa do Mundo .

Após ter sido alvo de críticas de bolsonaristas por estar no país , o deputado disse ter viajado a Doha para entregar pen drives com vídeos em inglês explicando a "situação do Brasil" .

"Nesses pen drives aqui têm vídeos em inglês explicando a situação do Brasil. Eu espero que você não creia que, aqui no Catar, só se fale em Copa do Mundo . Só para lembrar para você que a Fifa tem mais membros do que as próprias Nações Unidas. A imprensa inteira está aqui", afirmou Eduardo em vídeo.

