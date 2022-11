Reprodução Jair Bolsonaro ao lado dos filhos

Flávio Bolsonaro (PL) tem trabalhado nos bastidores para evitar que seu pai, presidente Jair Bolsonaro (PL), radicalize sobre os resultados das urnas eletrônicas. O senador vem dialogando com lideranças do Centrão , como Ciro Nogueira (PP), para segurar o ímpeto do chefe do executivo federal. Tal comportamento o colocou contra seus dois irmãos: Eduardo (PL) e Carlos (Republicanos).



Segundo apurou o Portal iG, o deputado federal e o vereador do Rio de Janeiro defendem que o pai passe a questionar o sistema eleitoral. Também é desejo dos 02 e 03 que o mandatário demonstre apoio às manifestações tratadas pelo Supremo Tribunal Federal e a ala de política de antidemocráticas.

Só que Flávio é contrário a radicalização. O senador enxerga que o melhor caminho para Bolsonaro é manter uma linha mais calma e política. De acordo com o parlamentar, quando o pai escutou mais os aliados do Centrão, conseguiu diminuir sua rejeição e se aproximar do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Um dos argumentos usado pelo senador é o fato de Bolsonaro ter ficado muito próximo de virar o jogo na última semana. Porém, a rejeição voltou a crescer, principalmente entre mulheres, quando ocorreu o episódio do Roberto Jefferson (PTB). A “tampa do caixão” acabou sendo a polêmica envolvendo a Carla Zambelli (PL).

Flávio tem dito nos bastidores que o discurso inflamado precisa acontecer em pontos específicos e não o tempo todo. Ele avalia que o brasileiro em geral cansou de tantas brigas e isso foi um dos motivos que levou Lula a retornar ao Palácio do Planalto.

Com o apoio de Ciro Nogueira e Arthur Lira, o senador é quem mais tem dado conselhos para o pai. Até o momento, Bolsonaro tem concordado com maior frequência com o filho mais velho.

Eduardo e Carlos discordam do irmão

Carlos sempre teve discordâncias de Flávio, no entanto, durante a eleição conseguiram se entender por alguns momentos e decidiram que cada um teria espaços diferentes para comandar na campanha.

Carlos defende que o pai faça críticas ao Judiciário, mas tenha cuidado com o discurso para não ser perseguido. Ele quer que Bolsonaro incentive seus apoiadores a seguirem com os protestos, mas de maneira sutil.

Já Eduardo quer a radicalização. Ele acredita que isso neutralizará o Supremo, que não terá coragem de colocar o pai na cadeia.

