Reprodução - 29.10.2022 Deputada federal Carla Zambelli (PL) foi filmada apontando uma arma contra um homem negro

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou neste sábado (5) que a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) preste depoimento "imediatamente" à Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre a perseguição armada de um homem negro em São Paulo na véspera do segundo turno das eleições.



A decisão do ministro atende parte de um pedido da própria PGR, que acredita ser necessária uma apuração dos fatos antes de encaminhar uma investigação.

Na decisão, Gilmar determina que a PGR ouça Zambelli logo, mesmo que seja por videoconferência, já que a deputada está nos Estados Unidos . Se o depoimento demorar a ser feito, as investigações poderão prosseguir à revelia.

De acordo com o ministro, o caso deve ser investigado pelo STF porque o ocorrido se deu "no exercício do atual mandato de parlamentar federal e em razão de discussões políticas relativas às eleições e ao posicionamento político-partidário da Deputada Federal".



Gilmar ainda afirmou que, por conta da relevância do caso, é necessário "imprimir um ritmo adequado a este procedimento investigativo".

