Reprodução - 29.10.2022 Deputada federal Carla Zambelli (PL) foi filmada apontando uma arma contra um homem negro

A deputada federal Carla Zambelli (PL) teve suas contas suspensas em algumas redes sociais nesta terça-feira (1). Perfis do Facebook, Twitter, Instagram, TikTok e LinkedIn da bolsonarista estão fora do ar.

O YouTube, rede social que também suspendeu o canal da deputada, informou que a ação foi feita por conta de uma decisão emitida pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Em nota divulgada para a impresa, a apoiadora de Jair Bolsonaro (PL) diz que foi uma "decisão surpresa" e que não teve direito de defesa. Também é citado que ela foi "calada" e "impedida de se comunicar".

“Em decisão surpresa, sem qualquer direito de defesa, A MULHER MAIS VOTADA DE TODO O BRASIL para o cargo de deputada federal foi calada e impedida de se comunicar com seus 9.524.500 de seguidores divididos em sete redes sociais (Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, Tiktok e LinkedIn). O Parlamento está sendo violado, censurado e calado", inform o comunicado.





O final do texto cita Alexandre de Moraes, presidente do TSE, e relaciona as ações do ministro com as de "regimes de esquerda" da América Latina onde, segundo ela, há a prisão de opositores.

“Aos poucos, Alexandre de Moraes constrói um código de inibições para impor um modelo único e vigente de comportamento nas redes. O próximo passo é a prisão dos opositores, como já visto em diversos regimes de esquerda na América Latina", completa.

Perseguição com arma contra homem negro

No dia anterior às eleições onde Lula (PT) foi eleito, Carla Zambelli se envolveu em confusão em um bairro nobre de São Paulo. Em vídeo que tem circulado nas redes sociais, a apoiadora de Bolsonaro aparece segurando uma arma e apontando para um homem.

O homem se esconde dentro de um padaria, enquanto a parlamentar ordena, 'deita no chão!'.

A parlamentar bolsonarista postou um vídeo em seu perfil no Instagram para relatar o que aconteceu. Segundo a deputada, ela foi agredida e por isso correu atrás dele com uma arma.

Zambelli explicou que solicitou que o homem aguardasse a polícia chegar para “dar flagrante”. Porém, o rapaz teria a agredido verbalmente e com cuspida. Ainda no vídeo, Carla contou que seu número foi vazado nas redes sociais e, desde então, tem sofrido ameaças de morte.

“Fui agredida agora pouco. Me empurraram no chão, um homem negro. Eles usaram um negro para vir em cima de mim, eram vários”, contou.

No entanto, vídeo publicado pelo jornalista Guilherme Amado, no portal Metrópoles, é possível ver que o homem não a agride. Há um bate-boca generalizado e, no momento que um rapaz negro está indo embora, a deputada tropeça e começa a persegui-lo com seus seguranças.

